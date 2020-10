Kościński: nie spodziewałbym się kolejnej nowelizacji budżetu w tym roku

Finanse państwa są względnie w dobrej sytuacji, nie spodziewałbym się kolejnej nowelizacji budżetu w tym roku - przekazał podczas wtorkowej konferencji minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Minister przypomniał, że nowela budżetu na 2020 rok przewiduje deficyt w wysokości 109 mld zł. Zaznaczył, że to "bardzo konserwatywna prognoza".



Kościński dodał, że na rok bieżących zapewnione jest 100 proc. potrzeb pożyczkowych, a na 2021 rok - 10 proc.



"Finanse publiczne względnie są w dobrej sytuacji i nie spodziewam się kolejnej nowelizacji w tym roku" - powiedział minister Kościński na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Gowinem.



Zgodnie z nowelizacją budżetu uchwaloną przez Sejm, deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł. Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł w porównaniu do obowiązującej jeszcze ustawy budżetowej - do 508 mld zł. Dochody są szacowane na 398,7 mld zł. Założono, że dochody budżetu będą niższe od planowanych o 36,7 mld zł, dochody podatkowe spadną o 40,3 mld, ale wyższe o 3,6 mld zł będą dochody niepodatkowe.



Ustawa przewiduje, że spadek PKB w całym 2020 r. wyniesie 4,6 proc., wobec pierwotnie zakładanego wzrostu o 3,7 proc. Z kolei zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 2,4 proc., a płace wzrosną o 3,5 proc., czyli wolniej niż w poprzednich latach.