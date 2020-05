Kowal się ukrył, cygan nie zawisł

Tytułowa modyfikacja ludowego przysłowia, nawiązująca do posiedzenia Sejmu, wymaga rozszyfrowania postaci.

Kowal to Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji (a także służb specjalnych), zaś cygan — Jacek Sasin, wicepremier oraz minister aktywów państwowych. Związany z niedoszłymi wyborami kopertowymi wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności objął jedynie Sasina i oczywiście przepadł. Jeszcze nigdy w III RP opozycji nie udało się usunąć ministra, albowiem musi ona zebrać w Sejmie co najmniej 231 głosów. Najbliżej wotum nieufności był w 2000 r. minister skarbu Emil Wąsacz, który doczekał się aż 229 głosów, ale chciała go wyrzucić także część rządzącej Akcji Wyborczej Solidarność. Nieskuteczność wniosku KO była oczywista, jednak tym razem kuriozalna okazała się sama jego konstrukcja — otóż dotyczył wyłącznie stanowiska ministra i nie tykał Jacka Sasina jako wicepremiera! Gdyby takie połówkowe wotum nieufności jakimś cudem przeszło, sytuacja stałaby się absurdalna…