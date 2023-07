Kto i po co finansuje polski sport [PODCAST]

Ile pieniędzy jest w polskim sporcie i z czyjej kieszeni płyną. Na co mogą liczyć inwestujący w marketing sportowy

Na halach, kortach, skoczniach, torach czy boiskach polscy sportowcy odnoszą największe sukcesy od lat. Ale finansowo od czołówki odstajemy, a niekiedy wręcz nasze kluby walczą o przetrwanie. I to nawet te najlepsze. A przecież inwestycja w sport to doskonała dźwignia dla marek. W dzisiejszym odcinku nakreślimy kto, ile i po co wykłada na polski sport. I co z tego ma.

Goście:

1'40" Adam Pawlukiewicz, Pentagon Research: Czy polski sport jest bogaty

18'07" Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki: O rekordowym budżecie na sport

34'30" Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, miasto Lublin: O promowaniu miasta przez sport

50'54" Dariusz Maciołek, BNP Paribas: O 50 latach mariażu z tenisem