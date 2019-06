Kujawy i Pomorze: 5 mln zł na usługi biznesowe

Firmy z regionu dostaną granty na usługi infrastrukturalne, szkoleniowe i doradcze świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

Granty pochodzą z poddziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego („Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu”). Do podziału między wnioskodawców jest ponad 5 mln zł. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wspomniane usługi będą oferowane m.in. przez parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii i innowacji. Co ważne, powinny one prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa kujawskopomorskiego co najmniej rok od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski o unijne wsparcie należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień.