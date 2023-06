Kurs dolara australijskiego osiągnął nowe maksima. Dolar amerykański szoruje po dnie względem ważnej waluty

Brendon Thorne/Bloomberg

Kurs dolara australijskiego względem USD osiąga trzytygodniowe szczyty po wtorkowej decyzji Banku Rezerw Australii o podniesieniu stóp procentowych do 11-letnich maksimów, a gubernator Philip Lowe zasygnalizował przygotowania do kolejnych podwyżek stóp, pomimo większego ryzyka pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Kurs dolara australijskiego w górę. USD traci mimo dobrych prognoz

Kurs dolara australijskiego zwyżkuje o 0,1 proc., docierając do poziomu 0,6677 USD, osiągając szczyt na poziomie 0,669 USD. To najwyższy poziom tej waluty w stosunku do USD od 16 maja.

Jak przekazała główna strateg holenderskiego Rabobanku, Jane Foley, biorąc pod uwagę, że Fed raczej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie niż obniży je w najbliższym czasie, kurs dolara amerykańskiego prawdopodobnie będzie miał na razie naturalną przewagę nad innymi walutami.

Indeks dolara zyskał w ostatnim miesiącu prawie 3 proc., częściowo dzięki oczekiwaniu, że Fed, który spotka się w przyszłym tygodniu, pozostawi wyższe stopy procentowe na dłużej.

Kurs dolara kanadyjskiego zyskuje względem USD

Inwestorzy przewidują także, iż Bank Kanady ponownie podniesie w środę stopy procentowe. Kurs dolara amerykańskiego jest notowany na miesięcznych minimach w stosunku do swojego kanadyjskiego odpowiednika, oscylując wokół poziomu około 1,3409 CAD. Bank Kanady był pierwszym dużym globalnym bankiem centralnym, który wstrzymał kampanię podwyżek stóp procentowych w styczniu.

Lira turecka podczas środowej sesji spada natomiast aż o 7,6 proc., dochodząc do rekordowo niskiego poziomu 23,16 za dolara amerykańskiego.