Kurtek: inflacja w styczniu może znaleźć się w okolicach 4 proc.

Inflacja w styczniu może znaleźć się w okolicach 4 proc. r/r, ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jak dodała, wysoki wzrost wskaźnika CPI w grudniu automatycznie przekłada się na ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach.

Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash podał we wtorek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły o 3,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc.



"Inflacja w końcu 2019 r. znalazła się na poziomie widzianym ostatnio w październiku 2012 r. i przewyższającym jednocześnie wszelkie prognozy. Według opublikowanych przez GUS danych w stosunku do listopada wzrosły silnie ceny paliw (o 2,1 proc.), ceny żywności (o 1,2 proc.) oraz ceny nośników energii (o 0,1 proc.). Poza tymi kategoriami musiały jednak silnie pójść w górę ceny także w innych kategoriach, w tym usług, co przełożyło się – według moich szacunków – na wzrost inflacji bazowej co najmniej w okolice 3,0 proc. r/r" - napisała we wtorkowym komentarzu Kurtek.



Jej zdaniem, "tak wysoki wzrost wskaźnika CPI w grudniu automatycznie przekłada się na ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach". "Biorąc pod uwagę m.in. podwyżkę akcyzy na alkohol i tytoń z dniem 1 stycznia br., podwyżki cen za wywóz śmieci, ogólny wzrost kosztów pracy w firmach i niską bazę odniesienia z roku poprzedniego, inflacja w styczniu może znaleźć się w okolicach 4,0 proc. r/r." - przekazała.



Jak dodała, "tak wysoki poziom na pewno jest niepokojący dla części RPP i wywoła dyskusję na temat obecnie prowadzonej polityki pieniężnej". Według ekonomistki, nie należy się jednak spodziewać zmian stóp procentowych w najbliższych miesiącach, gdyż Rada zapewne będzie chciała poczekać i poobserwować kolejne dane. "Możemy jednak jutro, po posiedzeniu RPP, nie usłyszeć już dotychczasowych zapewnień o stabilizacji stóp procentowych nawet do 2022 r." - wskazała.