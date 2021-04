Największa na świecie firma specjalizująca się w zarządzaniu aktywami odnotowała zysk netto przekraczający szacunki analityków. W ciągu roku łączna wartość aktywów, które powierzono Black Rock, wzrosła z 6,4 do 9 bln USD, pisze Reuters.

Zysk netto w pierwszym kwartale roku wzrósł do 1,2 mld USD, czyli 7,77 USD. W analogicznym okresie ubiegłego roku wyniósł 1,03 mld USD, czyli 6,60 USD na akcję. Analitycy IBES Refinitiv spodziewali się zysku na poziomie 7,64 USD na akcję.

Aktywa, którymi zarządza BlackRock, wzrosły do ​​rekordowego poziomu 9 bln USD. Rok wcześniej było to 6,47 bln USD. Przychody z tytułu opłat za doradztwo inwestycyjne i opłaty administracyjne zwiększyły się z 2,9 do ​​3,47 mld USD rok do roku.

Akcje zarządcy aktywów od początku roku wzrosły o ok. 11 proc.