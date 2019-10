Kwartalny zysk Samsunga spadnie o 56 proc.

Samsung Electronics spodziewa się spadku zysku operacyjnego w kwartale zakończony we wrześniu o 56 proc. do 7,7 bln wonów. To jednak dobra wiadomość, wynika z informacji Reutersa.

Największy na świecie producent smartfonów spodziewa się 7,7 bln wonów zysku operacyjnego w kwartale zakończonym we wrześniu. Rynek oczekiwał wyniku o ok. 600 mln wonów niższego. Samsung osiągnął wyższy zysk dzięki dobrej sprzedaży Galaxy Note 10 po debiucie 23 sierpnia. Na wynikach największej południowokoreańskiej spółki wciąż mocno ciąży spadek sprzedaży chipów pamięci. Przychody Samsunga prawdopodobnie spadną o 5,3 proc. do 62 bln wonów. Biznes komórkowy spółki jest dużo mniejszy niż chipów pamięci.