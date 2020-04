Kwieciński: państwo nie może być bezbronne

W niektórych krajach zamknięto znacznie więcej firm; u nas cierpią te, które nie mogą prowadzić działalność, jak hotelarstwo, gastronomia; dlatego to, że jesteśmy oparci na przemyśle w tak dużym stopniu, jest dla nas pozytywem, ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński w wywiadzie dla "DGP".

W wywiadzie "Państwo nie może być bezbronne" w piątkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" b. minister finansów podkreślił, że obecnie - w czasie pandemii - kluczowe dla menedżera, by podejmować właściwe decyzje są: przyrost nowych przypadków zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa, a nie wskaźniki makroekonomiczne – poziom bezrobocia, wzrost gospodarczy, inwestycje, eksport. "Nigdy nie sądziłem, że takie informacje będziemy uznawali za kluczowe dla rzeczywistości gospodarczej" - stwierdził.



"Kolejna sprawa to prognozy. Dawno nie było tak wiele niepewności" - dodał szef Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. "Ciekawe jest również to, jak się zachowują instytucje państwowe, instytucje naukowe, biznesowe. Ich sposób reakcji bardzo różnił się w poszczególnych krajach i nie zależał od poziomu ich rozwoju" - uważa Kwieciński.



"W państwach, po których moglibyśmy oczekiwać najbardziej trafnych decyzji i właściwych reakcji, tamtejsze instytucje nie zawsze potrafiły szybko i sprawnie odpowiedzieć na wyzwania" - zauważył Kwieciński. Według niego ta pandemia nie będzie przypadkiem jednorazowym - nie potrwa kilka tygodni, miesięcy.



"Wirus zapewne będzie powracać za sprawą globalizacji i związanej z nią swobody przemieszczania się. Gdy ktoś się zakazi, może nie mieć symptomów i nieświadomie +zabrać+ chorobę samolotem do innego kraju i tam swobodnie infekować inne osoby, zanim wirus zostanie wykryty" - ocenił szef PGNiG. Jego zdaniem dopiero opracowanie skutecznej szczepionki pozwoli zapobiec rozwojowi choroby.



Jak zauważył już trwa relokacja przemysłu z Chin i Azji. "Zaczyna to również dotyczyć innych produktów, w tym żywnościowych. Światowy handel i przewóz strategicznych towarów samolotami został znacząco ograniczony" - podkreślił Kwieciński w "DGP".