Kwieciński: programy społeczne ochroną Polskę przed spowolnieniem gospodarczym

Programy społeczne i inwestycyjne skutecznie chronią Polskę przed spowolnieniem gospodarczym - powiedział we wtorek w radiowej Jedynce minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że zgodnie z OECD nasz kraj w br. będzie 4. najszybciej rozwijającą się gospodarką świata.

Minister przypomniał, że wzrost PKB za drugi kwartał rok do roku wyniósł 4,4 proc., co oznacza, że polska gospodarka rozwija się cztery razy szybciej niż strefa euro i trzy razy szybciej niż średnia UE. Powołał się też na prognozy OECD, które wskazują, że Polska będzie czwartą najszybciej rozwijającą się gospodarką światową, po Indiach, Chinach i Indonezji.



Pytany, czy spowolnienie obserwowane na świecie, a zwłaszcza w Niemczech, może się przenieść do Polski, Kwieciński powiedział, że "nasza gospodarka bardzo skutecznie się temu spowolnieniu do tej pory opierała", czego efektem jest właśnie wysoki wzrost PKB. Wyjaśnił, że dzieje się to dzięki realizacji specjalnych programów, które przeciwdziałają spowolnieniu.



"Być może nie wszystkim się to podoba, ale tak to się dzieje w ekonomii, że programy społeczne czy inwestycyjne powinny być kierowane przez rząd właśnie w okresach spowolnienia" - powiedział.



Kwieciński mówił, że podobnie jak w pierwszym kwartale, jednym z motorów wzrostu PKB, poza konsumpcją, będą inwestycje. "Spodziewam się, że ten wzrost będzie na poziomie 8-10 proc. rok do roku" - wskazał.