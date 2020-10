Lawety wciskają gaz

We wrześniu Polacy zarejestrowali o 8 proc. więcej sprowadzonych używek niż rok wcześniej. Najwięcej — 12-latków z Niemiec.

W dziewiątym miesiącu 2020 r. zarejestrowano nad Wisłą ponad 88,6 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych (o dmc do 3,5 t) sprowadzonych z zagranicy. To o 8 proc. więcej niż rok temu i ponad dwa razy więcej, niż wynosi liczba wrześniowych rejestracji nowych aut (43,2 tys.). Wrzesień był pod tym względem najlepszym miesiącem roku. Mimo rosnącej liczby importowanych aut rynek nie odbił jeszcze po pandemicznym załamaniu. W ciągu trzech kwartałów tego roku do Polski wjechało 630,5 tys. eksploatowanych samochodów, o 17,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Czy wrześniowy wzrost importu to reakcja na niedawne zapowiedzi podniesienia podatku akcyzowego od sprowadzanych używanych aut?