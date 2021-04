Lekka poprawa na rynku pracy we Francji

Według danych ministerstwa pracy, w pierwszym kwartale 2021 r. stopa bezrobocia we francuskiej gospodarce spadłą o 0,3 proc. w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2020 r.

Ogółem w I kw. w urzędach zatrudnienia jako bezrobotni zarejestrowało się we Francji 3,56 mln osób. Kwartał wcześniej pracy poszukiwało 3,57 mln.

W porównaniu do I kwartału 2020 r., kiedy to mieliśmy do czynienia dopiero z wybucham pandemii i początkami kryzysu nią wywołanego, stopa wzrosła o 6,8 proc.