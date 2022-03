Libor powyżej 1 proc. po raz pierwszy od początku pandemii

Trzymiesięczna stopa dolarowych pożyczek międzybankowych w Londynie przekroczyła we wtorek poziom 1 proc. po raz pierwszy od kwietnia 2020 roku, informuje Bloomberg.

Libor rośnie trzecią sesję z rzędu. Tylko w tym miesiącu poszedł w górę o ok. 50 pkt. bazowych w związku z rosnącym przekonaniem o bardziej zdecydowanym niż wcześniej sądzono podwyższaniu stóp przez Fed. We wtorek dodał 1 pkt. bazowy co zwiększyło jego wartość do 1,006 proc. Jest najwyżej od kwietnia 2020 roku, czyli początku pandemii.