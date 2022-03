Liczba zagranicznych pracowników w Singapurze najniższa od 2010 r.

Liczba wysoko wykwalifikowanych zagranicznych pracowników umysłowych w Singapurze spadła do najniższego poziomu od ponad dekady, co sugeruje, że miasto-państwo nie skorzystało jeszcze z exodusu specjalistów z centrum finansowego w Hongkongu - informuje Bloomberg.

Dane Ministerstwa Pracy opublikowane w środę pokazały, że liczba posiadaczy Employment Pass, czyli wizy wydawanej zagranicznym specjalistom i menedżerom zarabiającym co najmniej 4,5 tys. SGD (3,3 tys. USD) miesięcznie, spadła w 2021 roku o 9 proc. do 161,7 tys.. To najniższy wskaźnik od 2010 roku.