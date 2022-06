Liderzy e-handlu, to okazja dla was

Przedstawiciele branży e-commerce, którzy chcą się pochwalić tempem rozwoju swoich firm, już od dziś mogą zgłaszać swoje kandydatury do dziewiątej edycji rankingu e-Gazele Biznesu.

Prognozy się sprawdziły. Wartość polskiego rynku e-commerce w roku 2021 przekroczyła 100 mld zł. Już prawie 80 proc. internautów robi zakupy w sieci, a na dodatek zdecydowana większość z nich preferuje polskie e-sklepy. Przybywa automatów paczkowych i innych metod dostarczania zakupów, podobnie jak elastycznych form płatności. To wydawałoby się idealne warunki rozwoju dla firm z branży e-commerce. Jest jednak druga strona medalu. Można tam dostrzec zaostrzającą się konkurencję – w tym ze strony światowych gigantów branży – czy galopujący wzrost kosztów transportu.

W takich warunkach muszą się odnaleźć małe i średnie firmy e-commerce, którym redakcja „Pulsu Biznesu” przygląda się już od kilku lat. Ranking e-Gazele Biznesu, którego dziewiąte już wydanie opublikujemy jesienią, ma na celu coroczne przedstawienie tej części rynku e-commerce, którą zagospodarowują nie giganci i nie debiutanci, lecz mali i średni gracze, którzy działają przynajmniej przez dwa pełne lata i zdobyli już pewne doświadczenie oraz pozycję na rynku.

Właśnie rozpoczynamy prace nad tym wydaniem. Publikację jego wyników planujemy na listopad. Jak co roku ogłosimy je drukiem – w specjalnym dodatku do „Pulsu Biznesu” i online. A ponieważ pandemia koronawirusa wydaje się w odwrocie, liczymy, że tym razem uda się nam ogłosić wyniki podczas uroczystej gali, która będzie okazją do spotkania laureatów w jak najbardziej realnej rzeczywistości.

Dla kogo konkurs?

O tytuł e-Gazeli Biznesu mogą się ubiegać firmy zajmujące się handlem w sieci, które w latach 2020–2021 odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku. Te niezmienne od lat kryteria są dość łagodne, ponieważ cechą młodych biznesów internetowych, zwłaszcza e-handlowych, zawsze była duża wrażliwość na warunki prowadzenia działalności. To właśnie dlatego od e-Gazel wymagamy jedynie wykazania się przyrostem sprzedaży tylko w dwóch następujących po sobie latach.

Zdajemy sobie przy tym sprawę, że mimo imponujących przyrostów wartości rynku i liczby osób robiących zakupy w sieci, warunki działania małych i średnich firm z branży e-commerce wcale nie są łatwe. Pokazał to poprzedni rok, w którym nasz ranking opierał się na wynikach firm z pandemicznych lat 2019 i 2020. Mimo wspomnianego wzrostu rynkowych wskaźników nasza otwarta lista, licząca zawsze tyle pozycji, ile firm pozytywnie przechodzi etap weryfikacji wyników, wcale nie zgromadziła więcej laureatów niż we wcześniejszych latach. Mamy jednak nadzieję, że dziewiąty ranking okaże się wyjątkowo liczny, a wyniki laureatów wyjątkowo dobre.

Formularz jest gotowy

Przedsiębiorcy z branży e-commerce, którzy chcą się pochwalić wynikami swojej firmy i zgłosić ją do udziału w rankingu „e-Gazele Biznesu 2022”, mogą to zrobić od dziś, wypełniając formularz dostępny na stronie egazele.pb.pl. Zgłoszenia będzie można składać do 30 września 2022 r.

Opracowaniem rankingu, podobnie jak przed rokiem, zajmą się specjaliści od gromadzenia i przetwarzania danych finansowych w redakcjach „Pulsu Biznesu” i Pb.pl. Zweryfikują oni wyniki przedsiębiorstw przekazane redakcji za pośrednictwem formularza.

Zarówno w formularzu, jak i rozmowach telefonicznych będziemy prosili o podanie przychodów i zysku firm z lat 2020 i 2021. Na liście rankingowej opublikujemy jednak wyłącznie wyrażony w procentach przyrost obrotów w branych przez nas pod uwagę latach, który będzie decydował o miejscu zajmowanym w naszym rankingu.