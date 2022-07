LinkedIn, Microsoft i Adidas - to marki najczęściej wykorzystywane przez hakerów

W kwietniu, maju i czerwcu br. analitycy Check Point Research zaobserwowali, że LinkedIn wciąż jest najczęściej wykorzystywaną marką w atakach phishingowych. Jej udział w „torcie phishingowym” nieznacznie spadł: z 52 proc. w pierwszym kwartale do 45 proc. wszystkich ataków w kwartale drugim.

Na drugim miejscu znalazł się gigant branży technologicznej - Microsoft. Analitycy obliczyli, że ta marka została wykorzystana w 13 proc. ataków w II kw. 2022 roku.

Przestępcy podszywają się też często pod firmy branży kurierskiej. Logo DHL znalazło się w 12 proc. przypadków pishingu. W zestawieniu pojawiły się też całkiem nowe marki jak: Adidas, Adobe czy HSBC.

- Linkedin i Microsoft to dwie najczęściej naśladowane marki. Dla nas to sygnał, że cyberprzestępcy nadal uważają pracę zdalną za atrakcyjny trend do wykorzystywania exploitów - ostrzegają analitycy Check Point Research.

Najpopularniejsze marki wykorzystywane w atakach phishingowych w II kwartale 2022 r.