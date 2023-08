Lira turecka i korona czeska zagrożone kryzysem w ciągu najbliższego roku

Turcja, Czechy, Sri Lanka i Rumunia są zagrożone kryzysem walutowym w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, jak wynika ze wskaźnika Nomura Holdings - przekazał w piątek Bloomberg.

Każdy z tych krajów uzyskał wynik powyżej 100 we wskaźniku “Damoklesa” Nomury, co oznacza, że są podatne na krach walutowy. Chile, Węgry i Brazylia mają z kolei wyniki przybliżające je do progu kryzysu.

Większa rozbieżność “podstaw gospodarczych”

Pandemia Covid-19, inwazja Rosji na Ukrainę i globalna presja cenowa “zwiększyły rozbieżność podstaw gospodarczych” w krajach rozwijających się. Niektóre z nich zostały z ujemnymi realnymi stopami procentowymi, co oznacza, że są poniżej zera po skorygowaniu o inflację.

“W miarę jak cykl podwyżek stóp będzie się zmieniał, a Chile i Brazylia już zaczęły je obniżać, inwestorzy mogą stać się bardziej wybredni i zwracać większą uwagę na ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, szczególnie jeśli globalna awersja do ryzyka i wzrost gospodarczy osłabną” - przekazali w raporcie ekonomiści Nomury.