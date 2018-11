Magazynierzy odchodzą do lamusa

W ciągu dziesięciu lat automaty i roboty mogą zastąpić nawet połowę pracowników magazynów.

Liczba pracowników magazynowych w firmach będzie spadać. Za dziesięć lat wielu przedsiębiorców będzie zatrudniać nawet o połowę mniej osób niż dzisiaj — wynika z raportu firmy doradczej i inwestycyjnej CBRE, działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych oraz Panttoni Europe, dewelopera powierzchni magazynowych. Jeśli chodzi o krótszy horyzont czasowy, a więc najbliższe pięć lat: zastąpienie przez automaty i roboty może dotknąć do 9 proc. pracowników magazynowych — twierdzi czterech na dziesięciu przedsiębiorców. Kolejnych 30 proc. uważa, że za pięć lat będzie zatrudniać od 10 do 19 proc. mniej magazynierów.

Perspektywa za 10 lat rysuje się nieco inaczej. Aż 28 proc. firm przewiduje, że do tego czasu w ich spółce będzie funkcjonować od 20 do 29 proc. mniej magazynierów. Co siódma szacuje, że zatrudnienie będzie wtedy mniejsze o 30-39 proc. Co dziesiąty badany przewiduje natomiast, że nawet 40-49 proc. prac wykonywanych przez ludzi w magazynach przejmą automaty i roboty.

Największe modyfikacje w liczbie pracowników magazynowychw ciągu najbliższych dziesięciu lat przewidują spółki z branży produkcyjnej i handlowej — co piąty przedsiębiorca z tego sektora uważa, że ponad połowa jego obecnych zasobów ludzkich zostanie zastąpiona przez technologie, a 13 proc. prognozuje nawet o 60-69 proc. niższe zatrudnienie z tego powodu. Wśród firm logistycznych automatyzację połowy czynności wykonywanych obecnie przez pracowników prognozuje 8 proc. badanych.

Generalnie z badania wynika, że automatyzacja i robotyzacja pracy w magazynach jest dla firm kusząca, potrzebują jednak czasu, aby przygotować się do zmian i je wdrożyć.