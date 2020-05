Małe firmy boją się inwestować

W niepewnych czasach przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami. Trzymają gotówkę na czarną godzinę.

Przewidywana recesja wyraźnie wstrzymuje firmy przed inwestowaniem. Na pytanie, czy planują takie wydatki w ciągu najbliższych trzech miesięcy, 77,6 proc. spółek z sektora MŚP odpowiedziało, że nie — wynika z badania przeprowadzonego wśród takich firm na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 12,3 proc. przedsiębiorców, a co dziesiąty się waha. Generalnie im większa firma, tym odważniej planuje inwestycje. Może to mieć związek z lepszą oceną własnej sytuacji ekonomicznej, a także większym zaufaniem do gospodarki. Natomiast im mniejsza, tym bardziej stara się przetrwać ekonomiczną zawieruchę bez zbędnych wydatków. Różnica jest spora. Podczas gdy aż 40 proc. średnich przedsiębiorstw planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach, to w przypadku mikrofirm odsetek chętnych do tego typu działań sięga zaledwie 6,9 proc.