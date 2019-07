Małopolska: 37 mln zł na usługi

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR) rozdzieli dotacje na usługi doradcze. Są one przeznaczone dla MŚP, które mają siedzibę w tym regionie.

Pieniądze pochodzą z poddziałania 3.4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego („Bon na specjalistyczne doradztwo”). W puli jest ok. 37 mln zł. — Chcemy pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu. Mogą oni liczyć na specjalistyczne usługi doradcze w takich dziedzinach, jak nowe technologie, sukcesja, ochrona własności intelektualnej. Eksperci pomogą też w ubieganiu się o unijne pieniądze z programów ramowych Komisji Europejskiej — wyjaśnia Małgorzata Popławska, prezes MARR. Zwraca uwagę, że wielu małopolskich przedsiębiorców prowadzących biznes przez wiele lat nie ma komu go przekazać — ale też nie wie, jak to zrobić. Stawką w konkursie jest grant w wysokości do 20 tys. zł. Więcej informacji: www.marr.pl/bonysukcesu.