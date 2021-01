Marka Dafi na rzecz środowiska

Ceniony producent filtrów do wody od lat aktywnie działa z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Od kilku lat, problem zmian klimatycznych przedstawiany jest w coraz to bardziej krytycznym świetle. To aktualnie największe zagrożenie humanitarne, ekonomiczne i ekologiczne na świecie. Naukowcy nie mają w tej kwestii wątpliwości. W znacznej części, ocieplenie klimatu to niestety efekt nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, za którą odpowiedzialni jesteśmy przede wszystkim my, ludzie. Szkodliwa działalność człowieka daje efekt wzrostu globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechnego topnienia śniegu i lodu oraz podnoszenia się poziomu mórz.

Świadomość ekologiczna

Istotne jest, że to nie tylko ludzie jako jednostki, ale również przedsiębiorstwa powinny zdać sobie sprawę z powagi tej sytuacji. Niestety, świadomość problemu wciąż nie jest wysoka. Taki stan rzeczy wynika zwykle z postrzegania go jako kwestii, która nas osobiście nie dotyczy lub której nie polepszymy w pojedynkę. Oczywiście całkowite zahamowanie zmian klimatu jest możliwe tylko w przypadku znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, niemniej jednak każdy sukces jest sumą małych kroków. Z roku na rok powinno przybywać firm, które podejmują szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wpływając tym samym na lepszą kondycję naszej planety. Jednym w przedsiębiorstw, które podjęło się działań CSR-owych, jest kielecka firma Formaster Group – wiodący właściciel marki Dafi, zajmujący się produkcją butelek i dzbanków filtrujących wodę kranową.

- Zmiany klimatyczne oraz utrata bioróżnorodności stają się tematem coraz istotniejszym w kontekście prowadzenia dużej, rodzinnej firmy. Z wielkim przygnębieniem patrzymy na skutki nieprzemyślanej ingerencji w środowisko naturalne - zarówno osób indywidualnych, małych firm, jak i wielkich korporacji. Mamy również na względzie lokalne społeczeństwo, którego chcemy być częścią. Naszym celem jest zatem stałe prowadzenie dialogu z otoczeniem, słuchanie jego potrzeb, ale przede wszystkim wyciąganie wniosków i wprowadzanie odpowiednich działań. Strategia naszych aktywności CSR’owych opiera się na kilku filarach, tak by móc działać wieloaspektowo – opowiada Maciej Bursztein, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju Formaster Group, właściciela marki Dafi.

Z roku na rok podwaja się zarówno kwota budżetu przeznaczona na te działania, jak również ilość podejmowanych inicjatyw. Przede wszystkim poprzez samą produkcję wyrobów wielorazowego użytku zmniejszana jest ilość jednorazowych plastikowych opakowań, które w nadmiarze zalegają na naszej planecie. Marka Dafi udostępnia w wielu miastach Polski specjalne kontenery, do których wyrzucimy zużyte filtry.

Pszczoły i jeszcze więcej

Na szczególną uwagę zasługuje również założona w Kielcach w 2019 r. firmowa pasieka marki, składająca się z 10 uli. Rok później liczba ta wzrosła o kolejne 10, które tym razem znalazły swoje miejsce na terenie nowego zakładu w Bilczy.

- Jesteśmy szczególnie dumni z tej inicjatywy, która cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego województwa. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się do ochrony tego cennego gatunku, bez którego nie istniałoby życie na Ziemi – mówi Maciej Bursztein.

W 2020 r. zrealizowano natomiast projekt ochrony gatunków parasolowych, których wyginięcie może pociągnąć za sobą kolejne straty w ekosystemie. Aby temu zapobiec, razem ze specjalistami wytypowano 10 cennych przyrodniczo miejsc, a następnie złożono stosowne wnioski o nadanie im statusu obszarów chronionych. Kwota przekazana na ten projekt to ponad 100 000 zł. W 2021 r. inicjatywa ta jest kontynuowana.

Firma Formaster Group angażuje się również w wiele akcji edukujących dzieci oraz młodzież głównie na terenie województwa świętokrzyskiego, ale też w Polsce. W ramach licznych projektów uświadamia, jak ważna jest rezygnacja z plastikowych toreb i jednorazowych butelek sklepowych, segregacja śmieci czy nawet zmiana nawyków żywieniowych oraz stałe nawadnianie organizmu.

Bez wątpienia, wszelkie działania CSR-owe skutecznie wpływają na środowisko naturalne, lecz co ważne, budują w nas i naszych dzieciach postawy proekologiczne. Dbałość o środowisko naturalne, wspieranie rozwoju swoich pracowników oraz przede wszystkim odpowiedzialne zarządzanie firmą w oparciu o zasady etyki i transparentności, to tylko niektóre aspekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, którymi może poszczycić się Formaster Group.