Mazowieckie pudełka zdobywają świat

Był rok 2013, gdy dwóch kolegów z podstawówki postanowiło wspólnie zbudować od podstaw firmę produkującą opakowania tekturowe. Po zaledwie dziewięciu latach Krzysztof Rusin i Paweł Kocyk mogą pochwalić się nowoczesnym zakładem produkcyjnym, sklepem internetowym i przychodami sięgającymi niemal 40 mln zł rocznie, z czego aż 60 proc. pochodzi z eksportu. I nie zamierzają spocząć na laurach.

Pierwszy duży klient pojawił się już w następnym roku działalności Box Maker s.c. - pierwszej firmy obrotnych wspólników. Była nim spółka Showroom, oferująca w internecie ubrania z europejskich butików. Przychody Box Maker, które w pierwszym roku działalności wyniosły 150 tys. zł, wzrosły pięciokrotnie. Produkcję opakowań można było przenieść do nowego zakładu w Klaudynie.

Udało nam się osiągnąć wzrost przychodów na poziomie 50 proc. rok do roku. Teraz nacisk kładziemy na rozwój sklepu Boxmarket.eu oraz sprzedaży opakowań z kolorowym nadrukiem cyfrowym. Chcemy zdobyć nowy rynek opakowań z nadrukami dla branży produktów szybkozbywalnych oraz materiałów reklamowych wspierających sprzedaż produktów, tzw. POS – mówi Krzysztof Rusin, prezes MAZOP Gropup.

Spółka od początku dynamicznie zwiększa przychody i dużo inwestuje. Nowe hale, nowoczesna linia produkcyjna i kolejne specjalistyczne maszyny, pozwalają produkować opakowania na niemożliwą wcześniej skalę i w coraz większym asortymencie. Oprócz tekturowych opakowań, firma oferuje także wypełnienia do nich. W ofercie pojawiają się także koperty z tektury litej oraz opakowania z dwoma paskami – jeden do otwierania przesyłki, a drugi do wykorzystania przy ewentualnym zwrocie towaru.

W 2015 r. Box Maker przekształca się w spółkę z o.o., a rok później zmienia nazwę na MAZOP Group Sp. z o.o. 5-letni kontrakt na dostawę opakowań do firmy Drei-V GmbH sprawia, że przychody za 2017 r wynoszą już 7 mln 718 tys. zł.

Szybki rozwój handlu internetowego skłania zarząd MAZOP do otwarcia kanału e-commerce -http://www.Boxmarket.eu, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie małych e-sklepów na niewielkie nakłady opakowań. Tu można zamówić nawet 10 sztuk pudełek, a także kartony na wymiar i tzw. sendboxy z nadrukiem cyfrowym i tasiemką. Oferta Boxmarket jest prezentowana w sześciu wersjach językowych, a produkty od MAZOP trafiają do wielu krajów UE.

Kolejnym przełomowym momentem w stosunkowo krótkiej historii firmy jest przekształcenie w spółkę akcyjną i emisja akcji w 2021 r. Dzięki zastrzykowi kapitału MAZOP zmodernizował park maszynowy i zwiększył moce produkcyjne. Zdobył też prestiżowe nagrody: Gazele i E-Gazele Biznesu.