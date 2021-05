MF: jeszcze w tym roku system szybkiego zwrotu podatku zostanie rozszerzony na VAT

Jeszcze w tym roku system szybkiego zwrotu podatku, którego zastosowanie widoczne było np. w przypadku zwrotów nadpłat PIT za 2020 r., zostanie rozszerzony na VAT - zapowiedział w rozmowie z PAP dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

Dyrektor w MF poinformował, że w resorcie finansów trwają prace nad wprowadzeniem technicznych usprawnień dotyczących zwrotu VAT. Chodzi o projekt tzw. AUTO ZWROT, który przyspiesza proces obsługi deklaracji i ma przyspieszyć proces obsługi zwrotu należności z deklaracji VAT.

"Pracujemy nad regułami, które w przypadku części podatników, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że zwrot jest należy - dokonać tego zwrotu w ciągu kilku dni" - powiedział. Dodał, że ustawa mówi o terminach maksymalnych - 25, 60 i 180 dni. Nie znaczy to, że podatku nie można zwrócić wcześniej, np. piątego dnia, jeżeli fiskus miałby sto procent pewności, że jest on zasadny.

Jedynak zaznaczył, że system w części dotyczącej zatwierdzania deklaracji PIT jest gotowy i działa od kilku miesięcy. Efekty jego funkcjonowania można było zobaczyć przy okazji zwrotu PIT z zeznań rocznych za 2020 r. W wielu przypadkach fiskus oddawał nadpłaty w ciągu kilku dni od złożenia zeznania. Wszystko dzięki temu - jak powiedział przedstawiciel MF - że system był w stanie deklaracje te bardzo szybko przetworzyć.

"W przypadku VAT sprawa jest bardziej skomplikowana. Zgodnie z harmonogramem system zostanie rozszerzony na VAT jeszcze w tym roku" - zadeklarował Jedynak.