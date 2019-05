MF: wezwania do zapłaty złożone przez samorządy zostaną przekazane MEN

Wezwania do zapłaty skierowane do Ministerstwa Finansów przez 10 samorządów zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej, które reprezentuje Skarb Państwa w tej sprawie - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy MF Paweł Jurek.

We wtorek przedstawiciele 10 największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich złożyli w resorcie finansów wezwania do zapłaty ponad 103 mln zł kosztów poniesionych przez nich w 2017 r. w związku z dostosowaniem szkół do zmian w oświacie.



"Do Ministerstwa Finansów wpłynęły pisma od przedstawicieli 10 miast, przy czym MF nie jest reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie opisywanej w nich sprawy. Zostaną one przekazane zgodnie z właściwością do Ministerstwa Edukacji Narodowej" - poinformował Jurek.



Złożenie wezwań przedsądowych poprzedziła konferencja prasowa, podczas której prezydenci miast mówili, dlaczego zdecydowali się je złożyć.



"Reforma edukacji, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, łączy się z olbrzymimi kosztami. Słyszeliśmy wielokrotnie uśmiechniętą panią minister edukacji, która mówiła, że kosztów dodatkowych nie będzie, a jeśli będą, to pokryje je w całości rząd. I co się okazało? Okazało się, że rząd nie spełnił swoich obietnic, stąd nasze wezwanie do zapłaty" – tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Jak mówił, w Warszawie koszty poniesione w związku z koniecznymi zmianami infrastrukturalnymi: remontami, przebudowami szkół czy z wyposażeniem ich w meble, wynikającymi z konieczności dostosowania ich do nowej struktury szkół to 56 mln zł. "Z budżetu państwa dostaliśmy tylko 3,5 mln zł, czyli zaledwie 5 proc." – poinformował prezydent stolicy.



"To wierzchołek góry lodowej" – zaznaczył. Wyjaśnił, że to tylko koszty infrastrukturalne. "Mówimy w tej chwili tylko i wyłącznie o 2017 r. Skarżymy tylko o koszty, które mamy na fakturach" – mówił Trzaskowski. "W przypadku wszystkich naszych miast koszt dostosowania do +deformy+ i przerzucanie indolencji rządzących na nasze barki, w kosztach jest znacznie, znacznie większy – w przypadku Warszawy to 400 mln zł" – powiedział Trzaskowski.



Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyliczył, że skala dopłat samorządów zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich do zadań oświatowych tylko w ostatnich dwu latach wynosi 12,8 mld zł. Jak mówił, dzięki tym środkom mogło powstać około 1300 przedszkoli lub żłobków czy 54 tys. mieszkań komunalnych.



W informacji prasowej przygotowanej przez stołeczny ratusz można przeczytać, że "w 2019 r. samorządy ponoszą kolejne wydatki wynikające z +deformy+, której skutkiem jest konieczność przygotowania miejsc w szkołach ponadpodstawowych dla podwójnego rocznika uczniów". Zaznaczono, że wysokość tych wydatków będzie znana pod koniec roku, ale już dziś Warszawa je szacuje na co najmniej 20 mln zł.



Wezwanie do zapłaty złożone we wtorek przez samorząd Białegostoku opiewa na ponad 2,142 mln zł, Bydgoszczy – 3,479 mln zł, Gdańska – 3,028 mln zł, Krakowa – 4,318 mln zł, Lublina – 2,752 zł, Łodzi – 2,431 mln zł, Poznania – 9,501 mln zł, Rzeszowa – 8,438 mln zł, Warszawy – 56,589 mln zł, Wrocławia – 10,773 mln zł.



"Będziemy czekać na odpowiedź zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i następnie składać pozew zbiorowy, w tym wypadku 10 miast, ewentualnie 11. Zapraszamy też inne samorządy, by do nas dołączyły, bo być może ten pozew zbiorowy będzie miał większą siłę oddziaływania i nasze argumenty trafią nie tylko do rządzących, ale też do sądu" – mówił Truskolaski.



Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym rozpoczęta została reforma edukacji – polegająca na wydłużeniu nauki w szkołach podstawowych z sześciu lat do ośmiu uczniowie, którzy ukończyli klasę VI zamiast pójść do gimnazjów, rozpoczęli naukę w klasach VII. Rozpoczęto wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych uruchomiono po raz pierwszy klasy ósme. Z dniem 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.



Zmiana struktury szkół wymogła zmianę sieci szkół w całej Polsce i dostosowanie jej do nowej struktury, co było zadaniem samorządów jako organów prowadzących szkoły.