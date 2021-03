Cena miedzi spada w piątek po tym jak rynek wystraszył się pogorszenia relacji amerykańsko-chińskich i dalszego wzrostu rentowności obligacji, donosi Reuters.

Doniesienia z pierwszego spotkania przedstawicieli rządu Chin i nowej administracji USA okazały się negatywne. Inwestorzy obawiają się powrotu napięcia w relacjach między największymi gospodarkami świata. Spadki na rynkach akcji, a także przecena surowców i obligacji USA także nie zachęcają do zakupów.

Miedź z benchmarkowego kontraktu na London Metal Exchange tanieje w piątek o 0,8 proc. do 8979 USD za tonę. Oznacza to, że jest tańsza o 1,1 proc. niż tydzień wcześniej. W lutym kurs miedzi doszedł do wieloletniego maksimum, osiągając 9617 USD.

Ole Hansen, analityk Saxo Banku jest przekonany, że miedź będzie nadal drożeć w związku z rosnącym popytem i ograniczoną podażą.

- Jest trochę za dużo niepewności, aby kurs znów zaczął rosnąć. Ale fundamenty dalszego wzrostu pozostają silne – powiedział.