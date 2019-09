MIiR: ok. 360 firm dostanie indywidualnego doradcę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań

Ok. 360 przedsiębiorców dostanie indywidualnego doradcę, który wspomoże ich we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w firmach, zapowiedziała we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak ogłaszając uruchomienie nowego instrumentu Innovation Coach.

"Innovation Coach to instrument skierowany przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia z innowacjami, a chcieliby rozwinąć firmę, wprowadzając ją na zupełnie nowy etap. Dzięki niemu firmy będą mogły nieodpłatnie i kompleksowo zasięgnąć porady ekspertów, którzy wspomogą ich we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań" - podkreśliła wiceminister.



Projekt będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy to aktywne dotarcie do tych przedsiębiorstw, które dotąd nie aplikowały o wsparcie w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Horyzont 2020, a także nie prowadziły samodzielnie lub prowadziły w niewielkim zakresie projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Temu mają służyć spotkania z przedsiębiorcami, m.in. podczas ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń branżowych, w inkubatorach, parkach technologicznych, ośrodkach wspierania innowacji, izbach przemysłowych czy spółdzielniach.



Kolejnym krokiem będą konsultacje między ekspertem a przedsiębiorcom, dzięki którym wytypowani specjaliści zapoznają się z doświadczeniem firmy w obszarze prac badawczo-rozwojowych, a następnie pokarzą mu jak wejść na ścieżkę innowacyjności, pozyskać pieniądze z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Ten ostatni etap - jak zaznaczyła wiceminister - to właśnie coaching indywidualny. Podkreśliła, że będzie prowadzony przez ekspertów branżowych z doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożenia i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz w ocenie takich projektów. Na liście MIiR jest obecnie ok. 100 ekspertów. Uzupełnieniem indywidualnej usługi doradczej będą warsztaty B+R, na których uczestnicy zaznajomią się ze specyfiką prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.



Docelowo w ramach nowego instrumentu odbędzie się 2100 konsultacji, usługą coachingu indywidualnego zostanie objętych 360 przedsiębiorstw, a warsztaty B+R obejmą około 700 przedsiębiorców. Zainteresowani usługą przedsiębiorcy mogą skorzystać ze strony www.innovationcoach.pl i zarejestrować swoją firmę.



Wiceszefowa departamentu MIiR odpowiedzialnego za wdrażanie instrumentu Patrycja Zeszutek pokreśliła, że nawet jeśli tylko "garstka firm" zastosuje się do zaleceń ekspertów i skorzysta ze środków unijnych, będzie to z korzyścią dla gospodarki.



Poinformowała, że Innovation Coach jest obecnie na etapie pilotażowym i będzie kontynuowany w przyszłej perspektywie budżetowej. Dodała, że do końca 2020 roku na sfinansowanie instrumentu przeznaczono 5 mln zł. Ze środków tych będą finansowane, m.in. spotkania informacyjne, warsztaty, wynagrodzenia ekspertów.



W obecnej perspektywie unijnej na POIR przeznaczono ok. 8 mld euro. Z puli tej zakontraktowano ok. 73 proc. Wiceminister Jarosińska-Jedynak zapewniła, że w latach 2021-2027 środków na działania związane z innowacjami nie będzie mniej.