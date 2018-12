Miliardowy pasażer na lotnisku w Dubaju

Pierwszy milion mam w kasie

Listopadowe popołudnie 1999 r. Użytkownik Ricardo na forum Google Groups ma problem. Pisze: „Powiedzcie mi jak usunąć określoną stronę z indeksu Altavisty [była kiedyś taka wyszukiwarka — red.], czytałem ich stronę ale nie bardzo zrozumiałem, bo od 3 miesięcy próbuję usunąć część moich stron i ciągle tam są” [pisownia oryginalna — red.]. Odpowiedź nadchodzi szybko. Użytkownik NetArt Internet Provider fachowo radzi, co i jak zrobić, a na końcu pod podpisem Piotr Nowak wpisuje dane kontaktowe ówczesnego szefa serwisów z rodziny NetArtu (dziś już przechrzczonego na Nazwa.pl). Przez lata znalezienie tego postu na forum było najlepszym sposobem na dotarcie do Piotra Nowaka. Część osób z okolic branży internetowej przez długi czas myślała nawet, że tak naprawdę Piotr Nowak to postać fikcyjna, no name, wymyślony niczym Jan Nowak ze wzoru kartki na skrzynkach pocztowych. Krakowianin nie szukał bowiem rozgłosu, sławy, poklasku. Zresztą do dziś nie szuka. OK, spotka się z dziennikarzem, ale zawczasu przesyła zdecydowaną prośbę o nieporuszanie wątku jego debiutu na listach najbogatszych Polaków, milionów na...