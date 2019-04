Mimo spadków, wyniki banku Goldman Sachs lepsze od oczekiwań

Pierwszy kwartał 2019 r. okazał się trudny dla banku Goldman Sachs. Spadły zarówno przychody, jak i zyski amerykańskiej instytucji. Zarobek banku okazał się jednak wyższy niż oczekiwali analitycy z Wall Street.

Bank wypracował zysk netto na poziomie 2,25 mld USD co w przeliczeniu na akcję daje kwotę 5,71 USD. To wynik lepszy niż oczekiwali analitycy spodziewający się 30 proc. spadku w ujęciu rocznym do 4,89 USD na akcję. W przypadku zysku należnego akcjonariuszom spadł on 20 proc. do 2,182 mld USD Z kolei przychody netto Goldman Sachs zmniejszyły się o 13 proc. osiągając poziom 8,8 mld USD. Analitycy spodziewali się wartości rzędu 8,9 mld USD. ...