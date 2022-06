Mocniejszy niż oczekiwano wzrost PKB Australii

Zaprezentowane w środę (1.06) rządowe dane pokazały, że w I kwartale 2022 r. największa gospodarka antypodów rozwijała się w tempie kwartalnym rzędu 0,8 proc. w efekcie czego roczna zmiana wyniosła aż 3,3 proc. Tymczasem oczekiwano wartości (mediana prognoz) na poziomie około 2 proc.

Wskaźnik oszczędności gospodarstw domowych do dochodów spadł do 11,4 proc. – najniższego poziomu od początku pandemii – z 13,4 proc. w IV kw. 2021 r.

Jak podano też w komunikacie, wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 1,5 proc., przyczyniając się do wzrostu PKB o 0,8 punktu procentowego. Z kolei wydatki rządowe zwiększyły się o 2,7 proc, dodając 0,6 pp do PKB.

Warto też wspomnieć o rekordowym wzroście zapasów w I kw., co część ekonomistów ocenia negatywnie, gdyż mogą one hamować ekspansje gospodarczą w przyszłych okresach.

Nadspodziewanie dobry odczyt PKB zwiększa szanse na kolejną podwyżkę stóp procentowych w ramach rozpoczętego a maju cyklu zaostrzania polityki monetarnej. Wtedy do po raz pierwszy od ponad 11 lat podniesiona została referencyjna stawka do 0,35 proc. Oczekuje się obecnie, że podczas zaplanowanego na przyszły tydzień posiedzenia Banku Rezerw Australii, stawka wzrośnie o 40 punktów bazowych, zaś do końca roku znajdzie się ona w przedziale 1,5-2 proc.