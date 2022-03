Morawiecki: do końca tego roku odejście od rosyjskiej ropy

Jak zaznaczył Morawiecki na środowej konferencji prasowej, plan odejścia od węgla z Rosji rząd przyjął mimo braku zgody Unii Europejskiej.

"Kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta, nałożymy całkowite embargo na węgiel. Mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego" - oświadczył. Jak dodał, Polska wzywa do tego samego wszystkich innych członków UE, którzy importują surowce z Rosji.

Morawiecki podkreślił, że polski plan odejścia od rosyjskich węglowodorów jest "najbardziej radykalny w Europie".

“Punkt drugi to odejście od rosyjskiej ropy. Będziemy robili wszystko, by do końca tego roku zaprzestać importu. W tym roku mamy też plan derusyfikacji sektora gazowego” - dodał.