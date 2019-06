Morawiecki: naszym priorytetem będzie wspieranie lokowania kapitału zagranicznego w Polsce

Biorąc pod uwagę znaczącą rolę inwestorów zagranicznych w polskiej gospodarce, priorytetem naszej polityki gospodarczej będzie wspieranie odpowiednich warunków lokowania kapitału zagranicznego w Polsce - napisał w liście premier Mateusz Morawiecki do uczestników konferencji ABSL Summit.

List premiera do uczestników wydarzenia odczytała w czwartek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.



Morawiecki w liście podziękował Związkowi Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) za organizację spotkania. Wyraził wdzięczność za "wkład w dzielenie się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami" w Europie Środkowej i Wschodniej.



Podkreślał rozwój i wzrost zatrudnienia w Polsce m.in. w sektorze badań i rozwoju (R&D), centrów usług wspólnych (SSC) i technologii informacyjnych.



"Nie mówiłbym o pozytywnym rozwoju i wzroście polskiej gospodarki gdyby nie było waszej obecności i aktywności w Polsce" - napisał Morawiecki. Dodał też, że "potrzebujemy siebie nawzajem, by osiągnąć wspólny cel - owocny i stabilny rozwój Polski".



W ocenie Morawieckiego "rządowe instytucje potrzebują otwartych partnerów biznesowych, a partnerzy biznesowy potrzebują urzędników rządowych, by upewniać się, że ich potrzeby są realizowane".



"Zadaniem każdego rządu jest stworzyć ramy, które umożliwiają rozwój biznesu. Polski rząd zapewnia szeroki zakres mechanizmów i profesjonalnych usług, które dostarczają potrzebne informacje oraz wsparcie podczas całego procesu inwestowania. Wprowadziliśmy +Konstytucję Biznesu+, która zasadniczo zmieniła zasady funkcjonowania biznesu w Polsce przez głęboką reformę prawa gospodarczego, promując filozofię wolności gospodarczej" - czytamy w liście.



Premier obiecał jednocześnie, że jego gabinet podejmie kolejne działania, by "zapewnić coraz lepsze środowisko dla inwestycji i gospodarczej działalności w Polsce".



"Biorąc pod uwagę znaczącą rolę inwestorów zagranicznych w polskiej gospodarce, jednym z naszych głównych priorytetów polityki gospodarczej będzie wspieranie odpowiednich warunków lokowania kapitału zagranicznego w Polsce" - napisał.



Zastrzegł, że nowe podejście ma na celu "zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terytorium całej Polski". "Dzięki temu Polska stanie się jedną strefą inwestycyjną, którą nazywamy Polską Strefą Innowacji" - zaznaczył szef rządu.



"Myślę, że razem możemy spowodować, że usługi biznesowe będą jeszcze szybciej rozwijającą się branżą w naszym kraju przez przenoszenie waszego zainteresowania na miasta średniej wielkości, gdzie wiele wykwalifikowanych osób żyje mierząc się z problemem znalezienia odpowiedniej pracy. Wsparcie naszego rządu pomoże temu celowi bardziej niż kiedykolwiek. Będzie to zależało nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale także od jej charakteru i jakości utworzonych miejsc pracy. Mam nadzieję, że podjęte kroki zapewnią dalszy dobrobyt i konkurencyjność" - napisał w liście.