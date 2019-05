MPiT: dane z Niemiec to sygnał o poprawie otoczenia polskiej gospodarki

Pozytywne dane z gospodarki Niemiec opublikowane w środę przez tamtejszy urząd statystyczny to sygnał o poprawie otoczenia polskiej gospodarki, wskazują w komentarzu do wyliczeń Destatis eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Jak podał w środę niemiecki urząd statystyczny Destatis, Niemcy odnotowały w marcu wzrost produkcji przemysłowej o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca, natomiast spadek o 0,9 proc. rok do roku był niższy od oczekiwań (-2,6 proc.).



"Również kwietniowy PMI (44,4 pkt.) zapowiada odbicie w przemyśle niemieckim (44,1 pkt. w marcu)" - zaznaczyło MPiT w komentarzu przesłanym PAP.



Eksperci resortu ocenili "dzisiejsze pozytywne dane z niemieckiej gospodarki" opublikowane przez Destatis "jako sygnał o poprawie otoczenia gospodarki polskiej".



Resort odniósł się też do wtorkowych, nieco obniżonych prognoz Komisji Europejskiej dot. wzrostu gospodarki europejskiej w tym roku o 1,4 proc., a w 2020 r. o 1,6 proc. "W tym kontekście tym bardziej cieszy podniesienie przez KE prognozy tempa wzrostu PKB Polski w 2019 r. aż o 0,7 p.p. do 4,2 proc., a w 2020 r. do 3,6 proc. (z 3,2 proc.)" - wskazali eksperci MPiT.



W 2019 r. najszybszy wzrost gospodarczy odnotują Malta (5,5 proc. r/r) i Polska (4,2 proc. r/r), a najsłabszy – Włochy (0,1 proc. r/r). Na tle pozostałych państw UE, wzrost gospodarczy prognozowany na 2019 r. plasuje zatem Polskę na 2. miejscu. Rok później, według prognozy, Malta i Polska powinny utrzymać się na pozycji lidera ze wzrostem odpowiednio o 4,8 proc. i 3,6 proc., podczas gdy ponownie najwolniej w całej UE rosnąć będzie włoska gospodarka (0,7 proc. r/r) - podkreślono.



"Nasz kraj zaliczany jest więc do grona liderów wzrostu w UE. Wyjątkowo dobre dane płynące z Polski świadczą o sile naszej gospodarki, która opiera się niekorzystnemu otoczeniu. Poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki to efekt wykonanej już pracy, a potencjał w gospodarce i przedsiębiorstwach jeszcze drzemie" - podkreślił resort.