MPiT: dynamika wzrostu płac w ujęciu rocznym jest bardzo wysoka

Dynamikę wzrostu płac w ujęciu rocznym należy ocenić jako bardzo wysoką, bo była szybsza niż w I kw. 2018 r., wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS ws. przeciętnego wynagrodzenia w I kw. tego roku.

Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wzrosło o 7,1 proc. rok do roku i wyniosło 4950,94 zł. W stosunku do poprzedniego kwartału wynagrodzenie wzrosło o 1,8 proc.



"Dynamikę wzrostu w ujęciu rocznym należy ocenić jako bardzo wysoką, gdyż była szybsza niż w I kw. 2018 r. o prawie 1 p.p. i znacznie wyższa niż w latach wcześniejszych" - wskazali eksperci MPiT. Ocenili, że to konsekwencja wzrostów wynagrodzeń w 2018 r.



Zaznaczyli, że kwartalne tempo wzrostu było niższe o 0,4 p.p. od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, "co można wytłumaczyć przesunięciem wypłaty niektórych premii na drugi kwartał 2019 w związku z terminem świąt wielkanocnych".



Wynik ten, jak podkreśliło MPiT, można zestawić z publikowanymi co miesiąc danymi dotyczącymi przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. "Dane za marzec wykazały spadek dynamiki wzrostu płac w stosunku do tempa wzrostu w marcu 2018 r., mimo że odczyty w styczniu i lutym były znacznie lepsze niż rok wcześniej" - wskazano.



Zdaniem ekspertów resoru oznacza to, że "presja płacowa wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, a gorszy wynik w ujęciu kwartalnym jest efektem kalendarzowym".