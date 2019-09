MPiT: projekt noweli ustawy o PAK nie był pisany pod konkretną osobę

Projekt noweli ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) nie był pisany pod konkretną osobę - zapewnił resort przedsiębiorczości i technologii. To odpowiedź na zawiadomienie do prokuratury posłów PO-KO, według których, konkurs na prezesa PAK może być "ustawiony" pod Michała Szaniawskiego, p.o. prezesa PAK.

W piątek połowie PO-KO: Agnieszka Pomaska i Zbigniew Konwiński poinformowali, że zawiadomią prokuraturę w związku z podejrzeniem, że konkurs na stanowisko prezesa PAK, mógł być "ustawiony".

Pomaska podkreśliła, że uchwalona w czerwcu - "głosami posłów PiS" - nowela ustawy o PAK zniosła wymóg posiadania przez prezesa tej instytucji tytułu naukowego doktora, umożliwiając objęcie tej funkcji osobie z tytułem magistra. "Okazuje się, że ten zwycięski kandydat być może nawet nie spełnia wymogu posiadania tego tytułu magistra. Mamy poważne wątpliwości, czy tutaj prawa nie złamała także minister (przedsiębiorczości i technologii) Jadwiga Emilewicz " - dodała Pomaska.

Posłanka PO-KO zasugerowała, że zmiana przepisów została wprowadzana po to, żeby "kolega Emilewicz" - Michał Szaniawski, mógł zostać szefem Agencji.

Z kolei poseł Konwiński stwierdził, że pomimo obniżenia wymogów formalnych dla wyboru prezesa PAK, Szaniawski "najprawdopodobniej szeregu tych wymogów formalnych nie spełnia". Poseł PO-KO wyjaśnił, że chodzi o "kwestie wykształcenia", "odpowiedniego stażu pracy" i "nieskazitelnej opinii". "Nawet po obniżeniu tych wymogów formalnych na prezesa PAK, okazuje się, że nominat PiS-owski może mieć poważne problemy, bo tych wymogów, przynajmniej kilku, może nie spełniać - stąd nasze zawiadomienie dzisiaj do prokuratury" - mówił w piątek Konwiński.

PAP zapytała o tę sprawę resort przedsiębiorczości i technologii, który nadzoruje PAK i prowadzi konkurs na jej prezesa. "Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej" - wyjaśnił departament komunikacji MPiT.

"Odnosząc się do pojawiających się dziś informacji, jakoby projekt ustawy o PAK był pisany pod konkretne osoby, informujemy, że jest to nieprawda. Przypominamy, że od początku prac nad projektem ustawy (wpis do wykazu prac Rady Ministrów 17 marca 2017 r., opracowanie projektu i uzgodnienia wewnątrzresortowe - I kwartał 2017 r.), przewidywał on zmianę przepisów regulujących wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na prezesa PAK, kładąc nacisk na doświadczenie menadżerskie. Aktualna procedura konkursowa na stanowisko prezesa PAK, rozpoczęła się w lipcu 2019 r. Nie jest więc prawdą, że projekt ustawy był pisany pod konkretną osobę" - odpowiedział resort.

Ministerstwo odniosło się też do zarzutu, jakoby p.o. prezesa PAK Michał Szaniawski, który wystartował w konkursie na prezesa PAK, nie ma w świetle polskiego prawa tytułu magistra.

"Należy podkreślić, że dokumenty przedstawione przez wszystkich kandydatów, w tym potwierdzające doświadczenie i wykształcenie, zostały zweryfikowane pod względem formalnym. Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię, działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym wydany w Belgii), potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia - potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia" - napisano w odpowiedzi dla PAP.

Piątkowa "Rzeczpospolita" poinformowała, że dotarła do skargi wysłanej do premiera i trzech ministrów, w której jeden z kontrkandydatów Szaniawskiego w konkursie na szefa PAK, "uznany profesor nauk technicznych", sformułował wiele zarzutów, wobec kandydatury Szaniawskiego.

"Pierwsze dwa dotyczą wymogów formalnych. Zdaniem autora skargi, Szaniawski ich nie spełnia. Zgodnie z ustawą prezes musi posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Tymczasem Szaniawski ukończył studia w Belgii, a jak wywodzi autor skargi, Polska nie posiada z tym krajem umowy o uznawaniu wykształcenia, więc bez nostryfikacji dyplom nie jest ważny" - podała "Rzeczpospolita".

Ponadto, powołując się na wspomnianego naukowca, w artykule napisano, że Szaniawski nie posiada wymaganych czterech lat stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy "Rzeczpospolitej", resort przedsiębiorczości sprawy nie chciał skomentować, argumentując, że formalnie konkurs jeszcze trwa.

Justyna Sokołowska, p.o. dyrektor Biura Organizacyjnego PAK pytana przez PAP o zarzuty posłów PO-KO stwierdziła, że w związku z tym, iż konkurs na prezesa Agencji jest prowadzony przez resort przedsiębiorczości i technologii, jej instytucja nie będzie komentować sprawy.