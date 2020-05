MRPiPS: szacowana stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,7 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia wyniosła 5,7 proc. i w porównaniu z marcem wzrosła o 0,3 pkt. proc., wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bez pracy w końcu kwietnia br. było 964,8 tys. osób.

Z danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. – z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w końcu kwietnia.



Wzrost stopy bezrobocia wystąpił we wszystkich województwach – najsilniejszy był w woj. warmińsko-mazurskim i woj. zachodniopomorskim, gdzie bezrobocie wzrosło o 0,6 punktu procentowego.



Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła 964,8 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 55,4 tys. osób.



W kwietniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 57,5 tys. wolnych miejsc pracy - to o 26 proc. mniej niż przed miesiącem.