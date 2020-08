MSWiA rozszerzyło katalog krajów, których obywatele mogą wjechać do Polski

Od 11 listopada Polacy będą mogli podróżować do USA bez wizy

Prezydent Andrzej Duda ogłosił w środę, że od 11 listopada br. Polacy będą mogli podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni bez ubiegania się o wizę. Aby udać się do USA bez wizy, trzeba będzie jednak spełnić pewne warunki, m.in. zarejestrować się w systemie ESTA.