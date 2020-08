Pandemia mocno uderzyła w wyniki Benefit Systems, operatora programu MultiSport. Zarząd wierzy jednak, że do końca roku wszystko wróci do normy.

Branża fitness szczególnie źle przeszła zarażenie koronawirusem. Kluby były zamknięte od połowy marca do początku czerwca, a po złagodzeniu ograniczeń wróciły do pracy na pół gwizdka, na co oprócz pandemii miał wpływ standardowy efekt sezonowy, bo lato zawsze jest dla nich najgorszym okresem.