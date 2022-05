Musk wstrząsnął rynkiem, Twitter tanieje o 19 proc.

Musk wyjaśnił, że powodem wstrzymania transakcji jest oczekiwanie przez niego na szczegóły dotyczące ilości fałszywych kont na Twitterze.

Elon Musk, fot. Bloomberg

W handlu międzysesyjnym akcje Twittera tanieją o 19 proc., informuje CNBC. Akcje Tesli drożeją o ponad 5 proc. Wycena założonej i zarządzanej przez Muska spółki produkującej auta elektryczne spadła o ponad 35 proc. w ciągu ok. miesiąca, bo inwestorzy obawiali się, że pieniądze ze sprzedaży jej akcji posłużą do sfinansowania transakcji przejęcia Twittera.

W połowie kwietnia pojawiła się informacja, że Musk jest zainteresowany przejęciem Twittera i wycofaniem go z giełdy. Wywołało to dwucyfrowy wzrost wartości spółki, która jest właścicielem serwisu do mikroblogowania. Niespełna dwa tygodnie później władze Twittera przyjęły ofertę przejęcia. Miliarder, który przed złożeniem oferty zgromadził pakiet 9,1 proc. akcji spółki, miał zapłacić po 54,20 USD za pozostałe. Oferta wyceniała spółkę na 44 mld USD.