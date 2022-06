Na skróty nie, ale choćby krok

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wiadomości z frontu wschodniego potwierdzają, że napastnicza wojna Rosji z Ukrainą po 110 dniach powszednieje i się niestety utrwala, zapewne w perspektywie wielu miesięcy.

Różnica potencjałów militarnych między agresorem a ofiarą pozostaje ogromna, stąd zmiana strategii Władimira Putina z nieudanej wojny błyskawicznej na wyniszczającą zmęczeniową. W tych okolicznościach dla nadziei Ukrainy gigantyczne znaczenie miałaby zmiana statusu z państwa jedynie stowarzyszonego na kandydata do Unii Europejskiej. W sobotę rozmawiała w Kijowie o wniosku akcesyjnym Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE). Wkrótce dotrze tam również trójca – niemiecki kanclerz Olaf Scholz, francuski prezydent Emmanuel Macron i włoski premier Mario Draghi – przede szczytem potentatów G7 26-28 czerwca. Notabene decyzyjny szczyt Rady Europejskiej (RE) odbędzie się wcześniej, 23-24 czerwca, zaś KE w najbliższy piątek 17 czerwca ma ogłosić opinię i zalecenia dla RE w kwestii statusu Ukrainy. Będą one związane ze zobowiązaniami do przeprowadzenia reform m.in. w obszarze praworządności oraz walki z korupcją.