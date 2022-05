Nadchodzi czas letnich zabaw i eksperymentów

Zbliża się Dzień Dziecka – najlepszym prezentem może być rodzinny weekend spędzony w miejscu, gdzie mnóstwo atrakcji znajdą zarówno mali, jak i duzi. Rollercoastery, górskie kolejki, parki wodne, baseny, a nawet tropikalne wyspy pośrodku oceanu każdemu dostarczą mnóstwo emocji i wrażeń. Nie trzeba wyjeżdżać na Hawaje.

Energylandia zaprasza od 1 do 4 czerwca na Kinder Party. Będą prezenty, animacje, nagrody w kole fortuny, widowiska i mnóstwo innych atrakcji, których na co dzień dostarcza Park Wodny i Park Rozrywki. Na rodzinne świętowanie w EC1 zaprasza też Łódź, a na piknik z okazji Dnia Dziecka – toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Rodzinny weekend za miastem to najlepsza forma odpoczynku i rozrywki także w basenach termalnych, i to nie tylko w pierwszy weekend czerwca.

Polskie Hawaje

Energylandia w Zatorze Jarek Praszkiewicz / Forum

Na południu Polski, w Zatorze – zaledwie 50 km od Krakowa – znajduje się Energylandia, park wodny, który co roku dostarcza nowych rozrywek. Są tu najwyższe w Europie rollercoastery. Wagoniki 77-metrowego Hyperiona rozpędzają się do 142 km/h, a na trasie 60-metrowgo Speed Water Coastera emocji dostarczają wodne przeszkody. Takich atrakcji nie znajdzie się nigdzie indziej w Europie. Energylandia to jednak nie tylko ekstremalne przeżycia. Najmłodsi mogą spotkać się z maskotkami: Smokiem Energusiem, Smoczycą Emi, Żółwiem Bartusiem, Króliczkiem Sissi i Lwem Leo, wybrać się do magicznego świata baniek mydlanych, popatrzeć na ogniowe show lub przedstawienie muzyczno- taneczne, a to niejedyne atrakcje dla dzieci. Jest też Smoczy Gród – miasteczko w średniowiecznym stylu z ruinami zamków z drewna i kamieni, kino 7D i planetarium, Water Park naśladujący tropikalną wyspę oraz Exotic Island z dwoma basenami o łącznej powierzchni prawie 3,8 tys. m kw. i dwoma poziomami głębokości, aby każdy mógł z nich korzystać. Nie brakuje też piaszczystych plaż i palm. Nie trzeba więc jechać na Hawaje, aby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach. Tegoroczną nowością będzie Bamboo Bay – 16 zjeżdżalni wodnych w afrykańskim stylu.

Energylandia to jednak nie tylko park rozrywki, lecz także miejsce, w którym odbywa się wiele warsztatów edukacyjnych. Park wciąż się rozwija, a część projektów powstała dzięki dofinansowaniu z programów Unii Europejskiej w ramach działania 4.4 POIG. Na budowę parku pozyskano prawie 48,8 mln zł, a na budowę rollercoasterów, wyposażonych w unikalną technologię w branży rozrywkowej wykorzystującą połączenie realnej rozrywki ze światem wirtualnym, ponad 34 mln zł.

Termalne szaleństwa

Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim Wojciech Wojcik / Forum

Atrakcji nie brakuje również w termach, np. w Uniejowie lub Lidzbarku Warmińskim. Można w nich odpocząć lub aktywnie uprawiać sport.

Termy Warmińskie położone są w krainie lasów i jezior. To kompleks basenowo-hotelowy z zapleczem sportowym i rekreacyjnym dla każdego. Są w nim baseny – również wielozadaniowe z dziką rzeką, dla dzieci oraz wieża ze zjeżdżalniami. Stefa relaksu składa się z trzech basenów: witalnego, terapeutycznego i hipertermicznego, jacuzzi oraz basenów wewnętrznych: źródlanego zimnego i zanurzeniowego oraz zewnętrznego schładzającego. Skorzystać w niej można z masażu, sauny fińskiej, sauny parowej, groty solnej oraz biczy wodnych. Na terenie term znajduje się wioska wakacyjna z 33 domkami, plac zabaw dla dzieci, naturalny staw z plażą, altanami i miejscami do grillowania, boiska, korty, park linowy i ścianka wspinaczkowa. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Wartość inwestycji wyniosła 93 mln zł, z czego 64 mln zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wiele atrakcji czeka też w Termach Uniejów. Gmina również realizuje projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Z pozyskanych pieniędzy możliwa była m.in. budowa infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie terenu wzdłuż Warty i rozbudowa kompleksu basenowego.

Na nowoczesne baseny, park tematyczny i infrastrukturę towarzyszącą Uniejów pozyskał ponad 50 mln zł. Na inwestycje drogowe, kanalizacyjne, termomodernizacyjne, OZE oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe – ponad 60 mln zł.

W kąpielisku wewnętrznym term znajduje się basen ze statkiem pirackim o powierzchni 147 m kw., tężnia solankowa i basen solankowo-uzdrowiskowy. Jeszcze więcej atrakcji jest na zewnątrz: rwąca rzeka, bufet wodny z zatoką, wyspa z jacuzzi, taras wypoczynkowy i zjeżdżalnie. Skorzystać można z sauny, bani, łaźni tureckiej, słonecznej łąki, komory śnieżnej lub basenu lodowego. Nie zabrakło też strefy spa. W kompleksie można kupić kosmetyki zawierające naturalną wodę geotermalną o potwierdzonych właściwościach leczniczych i pielęgnacyjnych.

Nauka przez dotyk

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu Daniel Pach / Forum

Fundusze europejskie pozwoliły również na zagospodarowanie Mokrego Przedmieścia w Toruniu oraz renowację i adaptację wchodzącego w skład tzw. Młynów Toruńskich budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego na Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Przygotowano siedem kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 5,1 tys. m kw. W strefie dawnego młyna żytniego znajduje się m.in. pięć pracowni naukowych, trzy sale ekspozycyjne dla dzieci i sala szkoleniowa, a w części wybudowanej w miejscu silosów zbożowych organizowane są wystawy. Na projekt pozyskano prawie 12,5 mln zł. Dzięki inwestycji zwiedzający mogą przeprowadzać doświadczenia i uczestniczyć w pokazach i widowiskach naukowych oraz warsztatach.

4 czerwca przed głównym budynkiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędzie się Naukowa Petarda – piknik z okazji Dnia Dziecka – ze stanowiskami poświęconymi odnawialnym źródłom energii. Będą przeprowadzane eksperymenty, kreatywne zabawy i gra planszowa. Na stanowisku Siła wiatru będzie można np. przetestować miniturbinę wiatrową, a na stanowisku Energia słoneczna sprawdzić wydajność minipaneli słonecznych. Atrakcji będzie jednak znacznie więcej dzięki współpracy Centrum z różnymi instytucjami, a w lipcu i w sierpniu odbędą się Wakacyjne Warsztaty w Młynie Wiedzy dla uczniów od szóstego roku życia.

Kulturalna elektrownia

Centrum Nauki i Techniki w EC1 w Łodzi Michal Kazmierczak / Forum

Z okazji Dnia Dziecka wiele atrakcji, m.in. grę z wykorzystaniem informacji ukrytych w zakamarkach Ulicy Żywiołów, barwne gry podłogowe i spotkania z Żywiołakami, szykuje łódzkie EC1. Historia tego miejsca sięga 1906 r. Wtedy rozpoczęła się budowa pierwszej komercyjnej elektrowni w Łodzi. Z tego okresu pochodzi wybudowana w stylu secesyjnym Hala Maszyn, która dzisiaj jest salą wystawienniczo-koncertową. Po wojnie w Łodzi rozpoczęła się budowa sieci ciepłowniczej zasilanej przez cztery elektrociepłownie, w tym elektrownię. Elektrownia Łódzka i Elektrociepłownia zostały połączone w 1960 r. w jedno przedsiębiorstwo – Zespół Elektrociepłowni i powstała nazwa EC1 dla oznaczenia najstarszej łódzkiej elektrowni komercyjnej.

W 2008 r. Rada Miejska powołała do życia instytucję EC1 Łódź – Miasto Kultury. Ruszyła też rewitalizacja byłej elektrociepłowni. Wartość projektu wyniosła ponad 265 mln zł, z czego ponad 82 mln zł pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziś EC1 Łódź – Miasto Kultury jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Stałymi programami są Ulica Żywiołów w EC1 – dwugodzinna familijna zabawa dla rodzin z dziećmi powyżej trzeciego roku życia i Rodzina z Energią – wspólne odkrywanie świata, czyli zwiedzanie ekspozycji stref Kosmosu, Przetwarzania energii, Mikroświata-Makroświata, Rozwoju wiedzy i cywilizacji oraz oglądanie projekcji w kinie sferycznym. EC1 jest teraz w trakcie realizacji programu Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, który ma się zakończyć w 2023 r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–20 pozyskano 17,68 mln zł.