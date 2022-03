Najciekawsze dotacje dostępne w marcu

W tym miesiącu nie zabraknie dofinansowania na innowacje technologiczne, badania przemysłowe i inwestycje w OZE.

Oferta marcowych grantów dla firm jest dość szeroka. Instytucje publiczne oferują wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe. Zachęcają do ubiegania się o wsparcie także młode spółki i firmy nastawione na współpracę międzynarodową.

Granty na cyfryzację

Pod koniec marca ruszy program „Akademia Menadżera MŚP – kompetencje cyfrowe”. W puli jest ok. 70 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała sześciu operatorów, którzy będą świadczyli usługi dotyczące cyfryzacji m.in. właścicielom MŚP i kadrze menedżerskiej. Odbiorcami usług będą też pracownicy, wobec których pracodawcy mają plany związane z awansem zawodowym. Kursy będą dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), portalu prowadzonym przez PARP. Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do operatorów, mogą liczyć na diagnozę potrzeb firmy, określenie luk kompetencyjnych u kadry i uzupełnienie ich w ramach usług rozwojowych. Możliwe jest również skorzystanie tylko ze szkoleń, jeżeli przedsiębiorca samodzielnie rozpozna potrzeby firmy.

UE zasili polskie projekty: W marcowych konkursach przedsiębiorcy mogą zgarnąć granty m.in. na badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe. Adobe Stock

Badania przedwdrożeniowe

Również pod koniec marca ruszy ósma edycja programu Gospostrateg, który wspiera badania przemysłowe, prace rozwojowe i przedwdrożeniowe. Tym razem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznaczyło na ten cel 10 mln zł. Projekty powinny dotyczyć zagadnienia badawczego zdefiniowanego przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury: opracowania polskiej bazy scenariuszy drogowych, które umożliwią testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów poruszających się za pomocą inteligentnych systemów. W najbliższych latach będą one coraz częściej wykorzystywane w transporcie i logistyce. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 29 marca do 31 maja. Nabór jest przeznaczony dla konsorcjów naukowo-przemysłowych. W ich skład mogą wchodzić spółki prawa handlowego, jednostki naukowe, a także fundacje i stowarzyszenia.

Innowacje w energetyce

Jeszcze w tym miesiacu NCBR i PKN Orlen uruchomią wspólny konkurs z dotacjami dla konsorcjów naukowo-przemysłowych. Na wsparcie będą mogły liczyć innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym zwiększy się skala wdrożeń przemysłowych i innowacyjnych w grupie energetycznej. Na realizację przedsięwzięć obie instytucje przeznaczą po 100 mln zł. Nowy program grantowy NEON, czyli New ORLEN, sfinansuje rozwiązania dotyczące produkcji i wykorzystania biomasy, ograniczania dwutlenku węgla, gospodarki o obiegu zamkniętym i przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy i naukowcy, którzy zakwalifikują się do programu NEON, na realizację swoich pomysłów będą mieli cztery lata. Wypracowane rozwiązania będą wdrożone przez PKN Orlen lub przez nich samych.

Usługi doradcze i eksperckie

Nie zabraknie unijnego wsparcia dla młodych przedsiębiorców, którzy wprowadzą na rynek niebanalne rozwiązania. Mogą oni startować w konkursie „Rozwój start-upów” (poddziałanie 1.1.2 programu Polska Wschodnia). Zakończy się on 19 maja, a w puli jest 50 mln zł. Każdy start-up ma szansę na grant w wysokości 1 mln zł. Musi jednak spełnić jeden wymóg: pomyślnie zakończyć program szkoleń organizowany przez platformy startowe, czyli partnerstwa składające się m.in. z ośrodków innowacji, uczelni, funduszy venture capital i dużych firm. Dofinansowanie jest zarezerwowane dla firm z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Granty pokryją koszty zakupu środków trwałych, surowców materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Katalog wydatków obejmuje też usługi doradcze i eksperckie mające na celu rozwój modelu biznesowego.

Inwestycje w OZE

W niektórych województwach wciąż dostępne są granty z regionalnych programów operacyjnych. Taką szansę na wsparcie mają m.in. mikro, małe i średnie firmy z Lubelszczyzny. Budżet konkursu z działania 15.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego („Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”) wynosi ok. 94 mln zł. Dotacje pokryją koszty projektów dotyczących termomodernizacji budynków, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. W grę wchodzą też instalacje służące do produkcji energii z OZE. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 22 marca do 20 kwietnia.

Inicjatywa Eureka

Polscy przedsiębiorcy mogą uczestniczyć również w konkursach dotacyjnych odbywających się w ramach inicjatywy Eureka. Obejmuje ona sieć 45 państw (w tym europejskich), a jej celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy firm w badaniach i rozwoju. Jednym z instrumentów finansujących tego typu projekty jest program Eurostars. O dofinansowanie z niego można ubiegać się do 24 marca. Na wsparcie mogą liczyć międzynarodowe partnerstwa realizujące projekty B+R, których celem jest opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Przedsięwzięcia muszą obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Liderem partnerstwa powinno być małe lub średnie przedsiębiorstwo, natomiast uczestnikami projektu mogą być m.in. duże firmy, uniwersytety i organizacje badawcze. Tego typu powiązanie musi składać się z minimum dwóch konsorcjantów pochodzących z dwóch różnych krajów, a maksimum – z pięciu. Maksymalne wsparcie przypadające na jednego polskiego uczestnika konsorcjum nie może przekroczyć 500 tys. zł, natomiast limit dofinansowania na projekt wynosi 1 mln zł.

EIC Pathfinder

W tym miesiącu ruszył konkurs EIC Pathfinder. Granty są rozdzielane z poziomu Komisji Europejskiej, a w puli jest 350 mln EUR. Dotacje sfinansują prace multidyscyplinarnych zespołów badawczych, w których skład mogą wchodzić przedsiębiorcy i naukowcy. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dofinansowanie na podjęcie wizjonerskich badań, których celem jest tworzenie przełomowych innowacji technologicznych. Stawką w konkursie jest grant w wysokości 3-4 mln EUR. Większość pieniędzy popłynie do innowatorów, którzy sami zdecydują, jakie projekty chcą rozwijać. Natomiast dofinansowanie w wysokości 167 mln EUR wesprze przedsięwzięcia dotyczące m.in. zarządzania dwutlenkiem węgla i azotem, systemów magazynowania energii, technologii ciągłości opieki zdrowotnej i cyfrowego przechowywania danych.