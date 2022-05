Najlepsze mariny jachtowe Europy

Trudno zliczyć wszystkie europejskie mariny, a jeszcze trudniej wybrać najbardziej godne odwiedzenia. Pokusiła się o to DFDS, międzynarodowa firma spedycyjna i logistyczna, analizując m.in. opinie użytkowników serwisu TripAdvisor. Podróżnicy oceniali malowniczość krajobrazu, czystość wód, miejscową kuchnię, a nawet życie nocne.

Marina Gdańsk

AdobeStock

Kolorowa, nowoczesna przystań jachtowa nad Motławą w historycznym centrum miasta: marina jest usytuowana wzdłuż Nabrzeża Szafarnia na Nowej Motławie, na wprost sławnego Żurawia Gdańskiego i w pobliżu Muzeum Morskiego. Została wybudowana w 1997 r., kiedy Gdańsk obchodził 1000-lecie. Przystań ma 290 metrów długości i jest w pełni wyposażona m.in. w elektryczność i urządzenia sanitarne. Mieści jachty żaglowe o maksymalnym zanurzeniu 3,5 metra. Opisywana jako „piękna” i ulokowana „w bardzo czystej okolicy z przyjemnymi restauracjami i sklepami” może się pochwalić najwyższymi ocenami. Jedna z recenzji w Google podkreśla możliwość bezpłatnego postoju w marinie do dwóch godzin, inna daje pięć gwiazdek za to, że przystań jest: „niewątpliwą atrakcją turystyczną, ale miło też obejrzeć cumujące tu łodzie”. Marina Gdańsk jest bowiem znana z imprez żeglarskich, m.in. Zlotu Oldtimerów organizowanego co dwa lata. Parada starych żaglowców przyciąga wówczas tłumy.

Marina Punat

AdobeStock

Najstarsza chorwacka marina zbudowana w 1964 r. w osłoniętej zatoce w południowej części wyspy Krk. Ma 800 miejsc przy kei i ponad 100 na lądzie, przyjmuje jachty do 40 metrów długości. Ponadto oferuje m.in.: 500 miejsc parkingowych, toalety z prysznicami, supermarket, restauracje, korty tenisowe, pralnię, plac zabaw dla dzieci, warsztat, dźwig bramowy, żuraw. Przy marinie znajduje się stocznia, w której da się naprawić nawet duże jednostki. Turyści mogą też wynająć łódź taksówkową. Jeden z użytkowników serwisu TripAdvisor napisał: „wycieczka łodzią przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Odwiedziliśmy najpiękniejsze plaże, jakie kiedykolwiek widziałem, spróbowaliśmy domowej oliwy z oliwek, obserwowaliśmy pływające ryby”. Podróżnicy podkreślają, że woda jest tu równie oszałamiająca, jak zachody słońca.

Marina Lefkas

materiały prasowe

Lefkas – także Leukada, Leukas, Lefkada – to jedna z mniej znanych greckich wysp położona między Korfu i Zakinthos. Ze stałym lądem łączy ją most, co znacznie ułatwia dotarcie na wyspę. Działająca od 2002 r. marina jest, według greckiego stowarzyszenia marin, jedną z najnowocześniejszych przystani na Morzu Śródziemnym. Przyjmuje jachty do 45 metrów długości. Oferuje 620 miejsc przy kei i 280 na lądzie, dostęp do wody i prądu, prysznice i toalety, parking, stację paliw, a także hotel z basenem i plac zabaw dla dzieci. Marina jest ulokowana tuż przy porcie miejskim, co stwarza gościom okazję do odwiedzenia historycznego centrum, a także licznych sklepów, kawiarni i muzeów. Klejnotem wyspy jest plaża Egremni. Jeden z podróżników stwierdził, że choć „nie można tam dojechać autem, warto wybrać się łódką”. Atrakcyjna jest także plaża Porto Katsiki i miejscowość Nidri z górskimi wodospadami. Portal Sailing Today zalicza Marinę Lefkas do najspokojniejszych miejsc na Wyspach Jońskich i ocenia ją jako świetną bazę wypadową do zwiedzania zachodniej Grecji.

Marina Amsterdam

Picasa

Holandię w niemal 20 proc. pokrywają szlaki żeglugi śródlądowej, więc można ją zwiedzać z wody, wliczając w to wizytę w Amsterdamie. Miasto nad rzeką Amstel przecina aż 160 kanałów, które ciągną się przez 75 km, tworząc wodną sieć. Dużą miejską marinę zbudowano blisko centrum, z którym jest świetnie skomunikowana połączeniami promowymi, w tym także bezpłatnymi. Załogi jachtów mają do dyspozycji pełną infrastrukturę. Turyści podkreślają, że marina to idealna przystań dla poszukujących relaksu i chwalą jej „stylowy wygląd”, oceniając, że jest „jedną z ładniejszych dużych marin w Amsterdamie”. W pobliżu znajdują się bowiem siostrzane porty: Marina Rotterdam, Regatta Centre Medemblik, Marina Stellendam i Marina Schokkerstrand. Dobijając do jednej z amsterdamskich marin można też przesiąść się na rower i w ten sposób zwiedzić centrum stolicy i dotrzeć do najważniejszych muzeów: Rijksmuseum, Muzeum Vincenta van Gogha czy Stedelijkmuseum.

Port Vauban

materiały prasowe

Port jachtowy w mieście Antibes na Riwierze Francuskiej, między Monako i St. Tropez, pierwotnie był naturalną przystanią wykorzystywaną już w czasach rzymskich. Port został wzmocniony w XVII w. za panowania króla Ludwika XIV. Obecnie jest siedzibą Yacht Club d’Antibes i największą mariną na Morzu Śródziemnym, często goszczącą największe jachty świata. Recenzenci chwalą zwłaszcza widoki piękne jak „nie z tego świata”. Opisują też przystań jako „niesamowite miejsce, w którym można cieszyć się morską bryzą” i „jedną z najlepszych marin we Francji”. W Antibes warto zobaczyć promenadę nadmorską i muzeum Picassa, lecz główną atrakcją miasta są plaże. Można też wybrać się też do jednego z parków wodnych w okolicy.

Marina Aker Brygge

Cornelius Poppe / Ritzau Scanpix Norway / Forum

Dzielnica i marina w centrum Oslo, stolicy Norwegii. Przystań oferuje piękne miejsca spacerowe, malownicze krajobrazy, wspaniałe zachody słońca i wiele lokali gastronomicznych. W pobliżu znajduje się Muzeum Sztuki Nowoczesnej Astrup Fearnley i Centrum Pokojowej Nagrody Nobla. Jeden z recenzentów serwisu TripAdvisor opisał przystań Aker Brygge jako „tętniący życiem deptak z widokiem na port jachtowy wypełniony kawiarniami. Można się tu zanurzyć w nordyckim stylu życia, a nawet skorzystać z pływających saun wodnych”.

Port w Greetsiel

materiały prasowe

Mały zabytkowy port, w którym cumują fotogeniczne kolorowe kutry, stanowi największą atrakcję miejscowości Greetsiel na zachodnim krańcu Wschodniej Fryzji w Niemczech. Malowniczą przystań zbudowano w 1938 r., jednak port istnieje w tym miejscu od 600 lat. Wśród atrakcji można wymienić rejs kanałami, które prowadzą do Morza Północnego, i imprezy organizowane w sezonie na portowej promenadzie. Jeden z użytkowników serwisu TripAdvisor zapewnia, że turysta wyjedzie z Greetsiel zrelaksowany i naładowany energią: „obwieszone sieciami łodzie są fascynujące. Jest też mnóstwo kawiarni i wiele możliwości zakupów”.

Marina Empuriabrava

Iakov Filimonov

Hiszpańskie miasteczko na wybrzeżu Costa Brava szczyci się jedną z największych marin w Europie. Na ten ogromny port składa się prawie 30 km kanałów. Gościom oferuje liczne udogodnienia, m.in.: prysznice, elektryczność, dostęp do prądu i wody, parking, stację paliw, pralnię, strefę Wi-Fi, supermarket. Podróżnicy chwalą przystań w Empuriabrava m.in. za piękne widoki i bliskość licznych restauracji. Marina jest też dobrym punktem wypadowym do zwiedzania urzekającego portowego miasteczka Cadaques, które na początku XX w. stało się modnym kurortem. Letnią rezydencję miała tam m.in. rodzina malarza Salvadora Dalego.

Marina Izola

materiały prasowe

Piękna marina w niewielkim rybackim miasteczku w południowo-zachodniej Słowenii, zaledwie kilka kilometrów od sąsiednich Włoch. Jeden z recenzentów stwierdził, że jest „wystarczająco blisko Triestu, Wenecji, Rijeki, by stać się bazą wypadową do rejsów wzdłuż wybrzeża Adriatyku”. Marina dysponuje ponad 700 miejscami przy kei i przyjmuje jachty do 30 metrów długości. Gościom zapewnia dostęp do prądu i wody, łazienki i toalety, a także parking, centrum handlowe, 27 restauracji i inne udogodnienia. Od 2000 r. jest regularnie odznaczana Błękitną Flagą – międzynarodową nagrodą środowiskową dla plaż i marin. Aby otrzymać wyróżnienie, obiekty muszą spełniać rygorystyczne kryteria z zakresu m.in. jakości wody, bezpieczeństwa, informacji i edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego i społecznej odpowiedzialności. Plusem jest też położenie mariny blisko starego miasta. Izola oferuje bowiem wiele atrakcji kulturalnych i sportowych: od kościołów i innych zabytków przez plaże po kolarstwo górskie, żeglowanie i piesze wycieczki.

Marina di Portofino

AdobeStock

Średniowieczne miasteczko Portofino położone w północno-zachodnich Włoszech między wybrzeżem Ligurii i Zatoką Tigullio należy do najbardziej malowniczych w kraju. Osada wraz z portem rozwinęła się przy naturalnej i głębokiej zatoce otoczonej zielonymi wzgórzami. Marina w Portofino oferuje kilka miejsc dla dużych jachtów i kilkanaście dla mniejszych. Jeden z podróżników opisał port jako „luksusowy”, z „kolorowymi budynkami, bujnymi lasami i turkusową wodą. Miejsce, w którym można usiąść i cieszyć się widokiem”. Kolejny recenzent polecił wycieczkę do pobliskiego zamku także ze względu na „niesamowite widoki ze szczytu góry”.