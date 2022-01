Napięcia geopolityczne wsparciem dla cen ropy naftowej

Zwyżkom notowań tego surowca sprzyjają przede wszystkim napięcia geopolityczne, pojawiające się w różnych rejonach świata. Najwięcej uwagi przyciąga potencjalny konflikt na Ukrainie, jednak nie tylko on – nerwowo zaczęło robić się także na Tajwanie, a nieustannie pojawiają się także napięcia na Bliskim Wschodzie, ostatnio głównie na linii Jemen-Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tym samym, niespokojnie jest w wielu miejscach kluczowych z punktu widzenia produkcji ropy naftowej – takie kraje jak Rosja czy ZEA należą do najistotniejszych producentów tego surowca na świecie. Zaś Chiny, naciskające na Tajwan, są z kolei ważne w kontekście konsumpcji ropy naftowej oraz jej importu.

Pomijając kwestie polityczne, zwyżkom notowań ropy naftowej sprzyja także fakt, że OPEC+ i tak ma trudności ze zwiększaniem wydobycia ropy. Według najnowszych danych, dopasowanie produkcji ropy w krajach rozszerzonego kartelu do ustalonych w porozumieniu naftowym limitów w grudniu wzrosło do 122% - co oznacza, że państwa te i tak produkują mniej ropy naftowej niż oficjalnie mogą. W dużym stopniu przyczyną tego stanu są problemy z infrastrukturą w niektórych krajach afrykańskich, należących do OPEC+ (np. w Nigerii).

Dodatkowo, w krótkoterminowej perspektywie, presję na wzrost cen ropy naftowej wzmagają oczekiwania kolejnego uderzenia zimy i wzrostu popytu na olej opałowy w USA. Niemniej, warto pamiętać, że długoterminowa perspektywa na rynku ropy prezentuje się znacznie gorzej, głównie za sprawą obaw o globalny popyt na ten surowiec w obliczu wątpliwości związanych z tempem ożywienia gospodarczego po pandemii.