Nasdaq w technicznej korekcie

Wartość Nasdaq spadła o 10 proc. poniżej szczytu z 12 lutego, co oznacza techniczną korektę. W poniedziałek indeks stracił 2,4 proc. Dow Jones, który w trakcie sesji ustanowił rekord intraday, zyskał 1,0 proc. S&P500 zakończył dzień zniżką o 0,5 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji trwało w poniedziałek przechodzenie od spółek wzrostowych do budujących wartość dzięki poprawie fundamentów. Inwestorzy zarówno przy sprzedaży jak i kupnie preferowali blue chipy. Sekretarz skarbu Janet Yellen mówiła w poniedziałek, że pakiet stymulacji, którzy przeszedł podczas weekendu przez Senat, da potężny impuls wzrostowy amerykańskiej gospodarce. Choć przekonywała, że nie obawia się wzrostu inflacji, to rentowność obligacji USA rosła, „dziesięciolatek” krótko przekraczała 1,6 proc., najwięcej od roku, a potem utrzymywała się blisko tej wartości. Inwestorzy obawiają się „przegrzania” gospodarki stymulacją w momencie kiedy już widać w niej ożywienie, co potwierdziły w poniedziałek dane o sprzedaży hurtowej w styczniu.

fot. Reuters/Forum Pomimo spadku S&P500;, na zamknięciu rosły kursy prawie 70 proc. spółek wchodzących w skład indeksu. W dziesiątce najmocniej drożejących znalazło się kilku przedstawicieli branży odzieżowej, a także dwie linie lotnicze. Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach S&P500.; Największym cieszyły się akcje spółek finansowych, materiałowych (po 1,3 proc.) i użyteczności publicznej (1,4 proc.). Najsłabsze były segmenty usług telekomunikacyjnych (-1,5 proc.) i IT (-2,5 proc.). Z dziesięciu najmocniej przecenionych w poniedziałek spółek z S&P500; aż dziewięć to spółki nowych technologii. Zdrożało 25 z 30 blue chipów wchodzących w skład średniej Dow Jones. Najmocniej rósł kurs Walt Disney Co. (6,3 proc.), co tłumaczono wiadomością o zgodzie na otwarcie parków rozrywki w Kalifornii nawet już 1 kwietnia. Trzy najmocniej przecenione blue chipy, to Intel (-1,5 proc.), Microsoft (-1,8 proc.) i Apple (-4,2 proc.). Na Nasdaq, pomimo dużej zniżki indeksu, na zamknięciu spadki i wzrosty kursów rozkładały się po połowie. Mocno staniała jednak zdecydowana większość technologicznych blue chipów o największej kapitalizacji. Z dwudziestu amerykańskich kursy tylko trzech rosły. Były to operator kablowy Comcast (0,7 proc.), producent sprzętu sieciowego Cisco Systems (2,7 proc.) i operator komórkowy T-Mobile USA (1,9 proc.). Staniały akcje wszystkich spółek z grupy FAANG. Najmocniej spadł kurs Netflixa (-4,5 proc.), a najmniej Amazon.com (-1,6 proc.).

