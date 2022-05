Nastroje niemieckich firm poprawiły się w maju

Odczyt indeksu instytutu Ifo wzrósł z 91,9 pkt w kwietniu (dane zrewidowane w górę z 91,8 pkt) do 93 pkt w maju.

Ekonomiści ankietowani przez “The Wall Street Journal” oczekiwali, że indeks spadnie do 91,2 pkt.

„Niemiecka gospodarka okazała się odporna w obliczu obaw o inflację, wąskich gardeł w łańcuchach dostaw i wojny na Ukrainie” - powiedział szef Ifo Clemens Fuest.

Subindeks bieżących warunków wzrósł miesiąc do miesiąca z 97,3 do 99,5 pkt, a przyszłych z 86,8 do 86,9 pkt.