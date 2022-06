Nauka bliżej biznesu dzięki dotacjom

Granty pomogły start-upom rozwinąć suplementy diety, m.in. dla osób cierpiących na cukrzycę, hamujące apetyt i zmniejszające toksyczność dymu tytoniowego.

Przedstawiciele start-upów tworzą wartościowe rozwiązania medyczne. Nie wszystkim jednak udaje się je skomercjalizować i wprowadzić na rynek. Znalezienie inwestora i otrzymanie unijnego dofinansowania dla wielu młodych spółek jest na wagę złota. Doskonale wie o tym Katarzyna Koziak, prezes mazowieckiej spółki Escilab.

— Firma powstała siedem lat temu, aby komercjalizować i rozwijać projekty, którymi wcześniej zajmowali się naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jestem biologiem, pracuję na tej uczelni od kilkudziesięciu lat. Nie wszystkie tematy, które podejmuję na uniwersytecie, mają ciąg dalszy. W przypadku suplementu diety Escinea to się udało — mówi Katarzyna Koziak.

Na rozwój tego produktu Escilab dwukrotnie dostał dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Pierwszy grant pomógł wprowadzić suplement diety na rynek. Jest on obecny nie tylko w Polsce, lecz także w Arabii Saudyjskiej.

Sporo zalet

— Szykujemy się do wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych. Drugi grant pomógł nam w otrzymaniu ochrony patentowej. Produkt ma kilka atrakcyjnych właściwości. Jego regularne stosowanie hamuje łaknienie. Może przyczynić się do utraty masy ciała u osób, które mają problemy z nadwagą. Suplement zmniejsza też toksyczność dymu tytoniowego. Warto, by osoby, które nie radzą sobie z zrzuceniem palenia, skorzystały z tego produktu — mówi Katarzyna Koziak.

Ciągle pracuje w laboratorium i chciałaby, aby jej wynalazki znalazły się na rynku. Pomaga jej w tym działająca w branży doradztwa biznesowego firma Genuin.

— Genuin pełni funkcję pomostu między nauką a biznesem. W Polsce mamy wielu świetnych naukowców. Uczelnie odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o pierwsze wyniki badań i powstawanie oryginalnych rozwiązań dla konsumentów. Dzięki nam wyniki mogą do nich trafić i być skomercjalizowane. Genuin pomaga w poszukiwaniu kapitału, a także we wdrożeniu produktu na rynek — mówi Joanna Hetnarowicz, prezes spółki Genuin.

Katarzyna Koziak przyznaje, że Escilab nie jest start-upem, bo działa już siedem lat.

— Jednak biorąc pod uwagę etap rozwoju, spółka wciąż jest start-upem, bo ma mały kapitał. Mamy natomiast kolejne projekty gotowe do komercjalizacji. Rozważamy możliwość sprzedaży udziałów, jeśli pojawi się ku temu okazja — mówi Katarzyna Koziak.

Rejestracja produktu

Zdecydowaną część przychodów Escilab osiąga na rynku Arabii Saudyjskiej, której społeczeństwo ma spore problemy z otyłością. To właśnie tam jej produkt został doceniony w pierwszej kolejności.

— W Arabii Saudyjskiej uzyskaliśmy rejestrację produktu jako preparatu ułatwiającego odchudzanie. Trwało to aż pięć lat. Stany Zjednoczone to kolejny kraj na naszej liście planów dotyczących ekspansji zagranicznej. Tam problem z nadwagą również jest ogromny. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego półrocza uda nam się zaistnieć w amerykańskich sklepach. Liczymy na to, że pomogą nam w tym granty oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w ramach konkursu Polskie Mosty Technologiczne — podkreśla Katarzyna Koziak.

Jej zdaniem założenie start-upu w dziedzinie life science, czyli działającego w branży biotechnologii i farmacji, jest trudnym zadaniem.

— Nawet świetny wynalazek nie oznacza krótkiej drogi od pomysłu do rynku. Jest ona bardzo długa, trudna i wyboista. Dla większości start-upów jej przejście kończy się niepowodzeniem. My przetrwaliśmy dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Pomoc unijna jest bezcenna, jeżeli przedsiębiorca wie, co dokładnie chce zrobić, ma przemyślany i opracowany biznes plan na najbliższe lata. Mam nadzieję, że odniesiemy sukces również dzięki wsparciu firmy Genuin — podkreśla Katarzyna Koziak.

Joanna Hetnarowicz przyznaje, że jeżeli polski naukowiec ma fantastyczny wynalazek, Genuin pomaga zapewnić mu finasowanie publiczne lub prywatne.

— Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, aby naukowcy mogli robić to, co potrafią najlepiej, czyli opracowywać produkty, które na co dzień ułatwiają nam życie. Chcemy, aby polscy naukowcy chętniej zakładali start-upy — mówi Joanna Hetnarowicz.

Potencjał kliniczny

Jakie plany na przyszłość ma spółka Escilab?

— Mamy nową cząsteczkę - potwierdziliśmy jej skuteczność w testach przedklinicznych. Ma ona silne działanie przeciwzapalne i może z niej powstać lek dla osób cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną. Obecna na rynku oferta farmakologiczna jest niewystarczająca. Liczymy na to, że naszym odkryciem zainteresuje się inwestor, który dostrzeże potencjał kliniczny i rynkowy tego związku — podkreśla Katarzyna Koziak.

Wynalazek już jest opatentowany.

— Zabezpieczyliśmy go w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Australii. Spełniamy wszystkie wymogi formalne, dzięki którym produkt może być atrakcyjny dla firm farmaceutycznych. Liczę, że z firmą Genuin dotrzemy do inwestora, a następnie do pacjentów — mówi Katarzyna Koziak.

Zdaniem Joanny Hetnarowicz wynalazek ma duży potencjał rynkowy.

— To jest bardzo zyskowny projekt. Pomoże wielu osobom, które cierpią na niewydolność żylną. Rozmawiamy z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Nie będzie to krótki proces — uważa Joanna Hetnarowicz.

Beneficjentem dotacji jest też mazowiecka firma New Concept Polska Sylwia Sawczuk. Jej przedstawiciele opracowali innowacyjny suplement diety dla osób cierpiących na cukrzycę i hipercholesterolemię. Wyrób medyczny zawiera substancje wysokiej jakości otrzymywane m.in. z owsa i jęczmienia. Pomagają one w walce ze wspomnianymi chorobami cywilizacyjnymi. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Bony na innowacje dla MŚP.