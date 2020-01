NCBR: 1 mln zł za skonstruowanie urządzenia do pozyskiwania energii z wiatru

Naukowcy, studenci, a także zespoły wynalazców i pasjonatów, którzy skonstruują urządzenie do pozyskiwania energii z wiatru i przekształcania jej na energię elektryczną mogą otrzymać 1 mln zł nagrody - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Zadaniem uczestników jest skonstruowanie urządzenia do pozyskiwania energii z wiatru i przekształcania jej na energię elektryczną w jak najkrótszym czasie. Rejestracja uczestników konkursu "Wielkie Wyzwanie: Energia" potrwa do 10 maja br.



"Energetyka to bardzo ważna dziedzina z punktu widzenia tak państwa, jak i samych gospodarstw domowych" - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki. Według niego zachęcenie inżynierów do opracowania zielonego źródła energii elektrycznej przełoży się nie tylko na oszczędności związane z dostępem do takiej energii, ale i do walki z problemem zanieczyszczenia powietrza.



"Do rozwiązania instytucja zaprasza szerokie grono uczestników – od naukowców, przez studentów i koła studenckie, po zespoły +garażowe+ wynalazców i pasjonatów" - podało NCBR.



"Urządzenie musi być przystosowane do wykorzystania wiatru turbulentnego, cechującego się dużą zmiennością prędkości, gęstości oraz kierunku wiatru" - zaznaczono. Musi też być przystosowane dla użytkowników indywidualnych, możliwie najcichsze i estetyczne. Zwycięzca lub zwycięski zespół otrzyma 1 mln zł nagrody.



Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/ oraz wypełnić formularz rejestracyjny. Po zaakceptowaniu go przez NCBR, zgłaszający może utworzyć profil uczestnika. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.