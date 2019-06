Nerwowość w obozie gołębi

Kluczowe informacje z rynków:

WIELKA BRYTANIA / BREXIT / PARTIA KONSERWATYWNA: Boris Johnson nie wziął udziału w niedzielnej debacie kandydatów na szefa Partii Konserwatywnej. Według grafika, jutro odbędzie się druga runda głosowania nad kandydaturami, która zawęzi proces dalszego wyboru.



EUROSTREFA / ECB: Członek ECB Benoit Couere stwierdził, że gdyby bank centralny rozważał dalsze cięcie stóp, to należałoby się zastanowić w jaki sposób ulżyć bankom (kwestia zróżnicowania stóp). Tymczasem inny członek ECB, Louis de Guindos stwierdził, że ECB może poluzować politykę, gdyby nadal spadały oczekiwania inflacyjne.



USA/ DANE (Z PIĄTKU): Sprzedaż detaliczna w maju rosła w tempie 0,5 proc. m/m (szacowano 0,6 proc. m/m), ale bez aut wypadła lepiej (0,5 proc. m/m wobec szacowanych 0,4 proc. m/m), a dane za kwiecień zrewidowano w górę. Dynamika produkcji przemysłowej wyniosła w maju 0,4 proc. m/m przy prognozie 0,2 proc. m/m. Indeks nastrojów konsumenckich Uniw. Michigan wyniósł w połowie czerwca 97,9 pkt. (oczekiwano 98,0 pkt.). Spadły przyszłe oczekiwania inflacyjne (długoterminowe do 2,2 proc. z 2,6 proc.).



Opinia: Piątek pokazał, że w obozie zwolenników „gołębiej” polityki FED, robi się nieco nerwowo na kilka dni przed środowym posiedzeniem banku centralnego. Wystarczyły lepsze odczyty danych makro z USA, aby dolar wyraźnie zyskał, w dużej mierze na fali pokrywania krótkich pozycji.

Do środy nie dowiemy się wiele, pozostanie tylko gra domysłów (oczekiwań) i emocji. Tych ostatnich jutro może dostarczyć Donald Trump, który formalnie rozpocznie swoją kampanię wyborczą w Orlando (jej celem jest oczywiście reelekcja na jesieni 2020 r.). Czy przy tej okazji zobaczymy jakieś nowe wypowiedzi, które będą nasilać obawy, co do eskalacji konfliktu handlowego? Dzisiaj nad ranem Sekretarz ds. handlu (Wilbur Ross) stwierdził, że Trump nie zawaha się nałożyć na Chin dalszych ceł, jeżeli Pekin nie będzie chciał iść w stronę zawarcia porozumienia. Strategia siły w relacjach handlowych jak widać może stać się jednym z elementów nowej kampanii, chociaż nie musi – Trump nie jest też na tyle głupi, aby sprowokować recesję w roku wyborczym, chociaż już sprytnie próbuje przerzucać odpowiedzialność za ewentualne pojawienie się takowej na FED, czy opozycyjnych Demokratów.

Technicznie na koszyku BOSSA USD biała świeca za poprzedni tydzień stanowi element formacji przenikania i oddala nas od wizji kontynuacji dalszego, relatywnie szybkiego osłabienia się dolara. Nie wykluczone, że w najbliższych dniach rynek wykona podejście do strefy oporu w rejonie 82,60-82,85 pkt. i być może spróbuje ją naruszyć.

Dzisiejszy kalendarz przesunie uwagę inwestorów w stronę rozpoczynającej się kilkudniowej konferencji Europejskiego Banku Centralnego w portugalskiej Sintrze – wieczorem otworzy ją wystąpienie Mario Draghiego o godz. 19:00. To dlatego EURUSD nie ma dzisiaj zbytnio siły na większe odbicie po mocnym spadku z piątku. Rynek obawia się, czy członkowie ECB nie zaczną deklarować większej gotowości do poluzowania polityki, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pamiętajmy, że istotne jest też tzw. „zarządzanie oczekiwaniami i nastrojami”, głównie po to, aby euro było tańsze (bo daje to korzyści gospodarce).

Patrząc na wykres EURUSD widać, że rośnie prawdopodobieństwo zejścia w okolice kwietniowo-majowych dołków w okolicach 1,1110 w ciągu nadchodzących dni. Istotnym czynnikiem może okazać się ewentualna słabość w danych, np. szacunkowych indeksów PMI, jakie poznamy w piątek.