Newag zanotował duży spadek wyników w 2021 r.

W 2021 r. skonsolidowane przychody Newagu spadły o 30,5 proc. do 917,6 mln zł, EBITDA o 46 proc. do 157 mln zł, a zysk netto o 36 proc. do 85,7 mln zł, wynika ze wstępnych danych zarządu.

Jak podano, do spadku wyników przyczyniła się struktura realizowanego w 2021 roku portfela zamówień z przewagą sprzedaży pojazdów pasażerskich (elektrycznych zespołów trakcyjnych), które charakteryzują się niższą marżowością w porównaniu do lokomotyw, które dominowały w portfelu zamówień na rok 2020 oraz przesunięcie sprzedaży 12 lokomotyw elektrycznych Dragon MST na rok 2022.