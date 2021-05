Wartość globalnego rynku gier w tym roku nieznacznie spadnie i zamknie się kwotą 175,8 mld USD.

Firma analityczna Newzoo szacuje, że w ubiegłym roku wartość rynku gier wyniosła 177,8 mld USD, co oznacza 23,1 proc. wzrostu rok do roku. To najwyższa dynamika wzrostu, od kiedy Newzoo zaczęło szacować wartość rynku, czyli od 2012 r.